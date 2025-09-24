onedio
Bazı Dizilere Final Yolu Görünecek Gibi: 23 Eylül Salı Günü Reyting Sonuçları Açıklandı, Zirvede Kim Var?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.09.2025 - 13:45

Dün akşam da televizyon ekranlarında reyting yarışı vardı. Mehmed: Fetihler Sultanı, Kıskanmak, Gözleri Karadeniz, Kral Kaybederse ve Bahar ile MasterChef Türkiye'nin yayınlandığı 23 Eylül Salı günü, iki kategoride zirve gündüz kuşağının oldu.

İşte, 23 Eylül Salı reyting sonuçları!

Salı akşamları TV kanalları full dolu olarak izleyiciyi epey zorluyor.

Her kanalda bir dizi ya da program mutlaka var. Ancak bu kez seçenek fazla olduğunda reytingler de büyük oranda bölünebiliyor. Kıskanmak, Bahar, Gözleri Karadeniz, Mehmed: Fetihler Sultanı ve Kral Kaybederse'nin yayınlandığı salı akşamının reytingleri belli oldu.

TOTAL'de Müge Anlı ile Tatlı Sert zirveyi kaptı!

Beş yerli dizinin ve MasterChef'in prime time'da yayınlanmasına rağmen Müge Anlı ile Tatlı Sert'in başarısı dikkat çekti. Esra Erol'da ise üçüncü sırada yer aldı.

AB grubunda Kıskanmak zirveyi kapmayı başardı!

2. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Kıskanmak, AB grubu izleyicisinin ilgisini çekmiş görünüyor. TOTAL'de ikinci olan Gözleri Karadeniz ise AB grubunda ilk 10'da yer alamadı.

ABC1'de yine Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da kendini göstermeyi başardı!

Kıskanmak ikinci sırada yer alırken, dizilerde ona en yakın takibi Mehmed: Fetihler Sultanı yaptı. Kral Kaybederse, Gözleri Karadeniz ve Bahar sınıfta kaldı.

Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
