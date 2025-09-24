Bazı Dizilere Final Yolu Görünecek Gibi: 23 Eylül Salı Günü Reyting Sonuçları Açıklandı, Zirvede Kim Var?
Dün akşam da televizyon ekranlarında reyting yarışı vardı. Mehmed: Fetihler Sultanı, Kıskanmak, Gözleri Karadeniz, Kral Kaybederse ve Bahar ile MasterChef Türkiye'nin yayınlandığı 23 Eylül Salı günü, iki kategoride zirve gündüz kuşağının oldu.
İşte, 23 Eylül Salı reyting sonuçları!
Salı akşamları TV kanalları full dolu olarak izleyiciyi epey zorluyor.
TOTAL'de Müge Anlı ile Tatlı Sert zirveyi kaptı!
AB grubunda Kıskanmak zirveyi kapmayı başardı!
ABC1'de yine Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da kendini göstermeyi başardı!
