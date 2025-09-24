Aşk Sinyali Verdi! Survivor Nagihan'dan Turabi Hakkında Ortalığı Karıştıracak İtiraf
Survivor denince akla gelen ilk isimler genellikle Nagihan Karadere ve Turabi Çamkıran oluyor. Şu an yarışma olmamasına rağmen gündemden düşmeyen Survivor yarışmacılarından Nagihan Karadere, Tuğba Ekinci'nin YouTube kanalına katılarak gündem olacak bir açıklamaya imza attı.
Hırsı ve şampiyonluk iddiasıyla çok konuşulan Nagihan Karadere, Survivor'la adeta bütünleşmiş durumda.
Tuğba Ekinci'nin YouTube kanalına katılan Nagihan Karadere, yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
