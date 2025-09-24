Aşk Sinyali Verdi! Survivor Nagihan'dan Turabi Hakkında Ortalığı Karıştıracak İtiraf

Ekinci’nin “Survivor’dan en çok beğendiğin kimdi?” sorusuna, “Turabi ile sevgili olmak isterdim. Bizi çok birbirimize yakıştırıyorlardı. Çok adam adamdır, maçodur, tuttuğunu koparan bir insandır. Kadınına çok değer verir. Aramızda sadece 2 yaş fark var. Survivor’dan kiminle sevgili olursun diye sorulsa, ben kesinlikle Turabi derim. Yakışıklı isimler vardı ama hepsi sahipliydi, Allah sahibine bağışlasın. Turabi ise kadına değer veren, naif, göz göze dahi gelmeyen bir karaktere sahip. Tartışmaya girmez, düşmanı dahi olsa bir kadınla muhatap olmaz.” şeklinde cevap verdi. Tuğba Ekinci’nin “Turabi ne yaptı, hâlâ bekar mı?” sorusunun ardından Nagihan Karadere bu kez, '“Amerika’da şu an… Dur, sus. Uyuyan devi uyandırma” dedi.

Karadere, Turabi’nin yıllar önce kendisi için bir kavgaya girdiğini anlatarak, “Benim için çok özeldir. Survivor bir yanadır, Turabi bir yanadır. Çok severim, çok değer veririm.” açıklamasında bulundu.

Ekinci’nin, “Senin için birinin kavga etmesi mi önemli? Sen istersen daha büyük kavga yaparsın” yorumuna ise Karadere, “Ben güçlüyüm ama benden daha güçlü birinin beni savunmasını isterim. Bu da Turabi’de var.” diyerek cevap verdi.