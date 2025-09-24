onedio
Aşk Sinyali Verdi! Survivor Nagihan'dan Turabi Hakkında Ortalığı Karıştıracak İtiraf

Aşk Sinyali Verdi! Survivor Nagihan'dan Turabi Hakkında Ortalığı Karıştıracak İtiraf

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.09.2025 - 12:53

Survivor denince akla gelen ilk isimler genellikle Nagihan Karadere ve Turabi Çamkıran oluyor. Şu an yarışma olmamasına rağmen gündemden düşmeyen Survivor yarışmacılarından Nagihan Karadere, Tuğba Ekinci'nin YouTube kanalına katılarak gündem olacak bir açıklamaya imza attı.

Hırsı ve şampiyonluk iddiasıyla çok konuşulan Nagihan Karadere, Survivor'la adeta bütünleşmiş durumda.

Adından bahsederken mutlaka Survivor'ı da andığımız Nagihan, son olarak geçirdiği ameliyatla gündem olmuştu. Sağlığına kavuşan milli atlet, Survivor için yeşil ışığı da bir kez daha yaktı.

Tuğba Ekinci'nin YouTube kanalına katılan Nagihan Karadere, yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Ekinci’nin “Survivor’dan en çok beğendiğin kimdi?” sorusuna, “Turabi ile sevgili olmak isterdim. Bizi çok birbirimize yakıştırıyorlardı. Çok adam adamdır, maçodur, tuttuğunu koparan bir insandır. Kadınına çok değer verir. Aramızda sadece 2 yaş fark var. Survivor’dan kiminle sevgili olursun diye sorulsa, ben kesinlikle Turabi derim. Yakışıklı isimler vardı ama hepsi sahipliydi, Allah sahibine bağışlasın. Turabi ise kadına değer veren, naif, göz göze dahi gelmeyen bir karaktere sahip. Tartışmaya girmez, düşmanı dahi olsa bir kadınla muhatap olmaz.” şeklinde cevap verdi. Tuğba Ekinci’nin “Turabi ne yaptı, hâlâ bekar mı?” sorusunun ardından Nagihan Karadere bu kez, '“Amerika’da şu an… Dur, sus. Uyuyan devi uyandırma” dedi.

Karadere, Turabi’nin yıllar önce kendisi için bir kavgaya girdiğini anlatarak, “Benim için çok özeldir. Survivor bir yanadır, Turabi bir yanadır. Çok severim, çok değer veririm.” açıklamasında bulundu.

Ekinci’nin, “Senin için birinin kavga etmesi mi önemli? Sen istersen daha büyük kavga yaparsın” yorumuna ise Karadere, “Ben güçlüyüm ama benden daha güçlü birinin beni savunmasını isterim. Bu da Turabi’de var.” diyerek cevap verdi.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
