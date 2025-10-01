5 Dizi Yine Zirveyi Göremedi: Final Yolu Açıldı, 30 Eylül Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu, Zirvede Kim Var?
Dün akşam televizyon ekranlarına Galatasaray-Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması damga vurdu. Gözleri Karadeniz, Bahar, Kral Kaybederse, Kıskanmak ve Mehmed Fetihler Sultanı'nın yayınlandığı akşam diziler zirveyi bir kez daha göremedi. Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da programları yine başarı gösterdi.
Galatasaray-Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi 30 Eylül Salı reytinglere damga vurdu.
AB grubunda da zirve Galatasaray maçının oldu.
ABC1'de ise 18.34 reytingle zirve yine Galatasaray maçının oldu.
