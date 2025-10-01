onedio
5 Dizi Yine Zirveyi Göremedi: Final Yolu Açıldı, 30 Eylül Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu, Zirvede Kim Var?

Merve Ersoy
01.10.2025 - 14:54

Dün akşam televizyon ekranlarına Galatasaray-Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması damga vurdu. Gözleri Karadeniz, Bahar, Kral Kaybederse, Kıskanmak ve Mehmed Fetihler Sultanı'nın yayınlandığı akşam diziler zirveyi bir kez daha göremedi. Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da programları yine başarı gösterdi.

Galatasaray-Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi 30 Eylül Salı reytinglere damga vurdu.

TOTAL'de 14.91 reyting almayı başaran maçı, 4.90 reyting alan Gözleri Karadeniz izledi. Müge Anlı ile Tatlı Sert TOTAL'de 4.83 reytingle üçüncü sırada yer alırken, 4.30 reyting alan Esra Erol'da dördüncü sırada, 3.44 reyting alan Kıskanmak ise TOTAL reytinglerde beşinci sırada yer aldı. Kral Kaybederse, ilk 10'da kendine yer bulamadı.

AB grubunda da zirve Galatasaray maçının oldu.

Ancak bu kez onu Bahar takip ederken, Müge Anlı ile Tatlı Sert'in beşinci sırada yer aldığı görüldü. Kral Kaybederse AB grubunda 7. sırada yer aldı.

ABC1'de ise 18.34 reytingle zirve yine Galatasaray maçının oldu.

Bu kez ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı. Gündüz kuşağının son dönemdeki atağı bu hafta da sürdü. Kıskanmak, en yüksek başarısını ABC1 grubunda gösterdi.

Geçtiğimiz haftanın sonuçları:

