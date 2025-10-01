Çarpıntı'da Aslı ve Hülya'nın Tansiyonu Yüksek Sahnesinde Çekim Hatasına Yol Açan Oyuncudan Güldüren Açıklama
Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan ve kısa sürede beğeni toplayan Çarpıntı dizisinin son bölümünde, Aslı ve Hülya arasındaki tansiyonu yüksek sahnede bir çekim hatası yapıldı. Bu hata izleyicilerin dikkatinden kaçmazken, sahnede yer alan ve bu hataya yol açan oyuncudan güldüren bir açıklama geldi.
Lizge Cömert, Deniz Çakır, Sibel Taşçıoğlu ve Kerem Bürsin'i bir araya getiren Çarpıntı dizisi pazar akşamları ekrana gelmeyi sürdürüyor.
@sudikinizo'nun gözden kaçırmadığı o sahneyi buradan izleyebilirsiniz:
Sahnede bardakları fırlatan oyuncu Mehmet Fatih Obuz'dan açıklama gecikmedi.
