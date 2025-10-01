onedio
Çarpıntı'da Aslı ve Hülya'nın Tansiyonu Yüksek Sahnesinde Çekim Hatasına Yol Açan Oyuncudan Güldüren Açıklama

Çarpıntı'da Aslı ve Hülya'nın Tansiyonu Yüksek Sahnesinde Çekim Hatasına Yol Açan Oyuncudan Güldüren Açıklama

Merve Ersoy
Merve Ersoy
01.10.2025 - 09:50

Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan ve kısa sürede beğeni toplayan Çarpıntı dizisinin son bölümünde, Aslı ve Hülya arasındaki tansiyonu yüksek sahnede bir çekim hatası yapıldı. Bu hata izleyicilerin dikkatinden kaçmazken, sahnede yer alan ve bu hataya yol açan oyuncudan güldüren bir açıklama geldi.

Lizge Cömert, Deniz Çakır, Sibel Taşçıoğlu ve Kerem Bürsin'i bir araya getiren Çarpıntı dizisi pazar akşamları ekrana gelmeyi sürdürüyor.

İzleyicilerin ilgisini çekmeyi başaran ve sevilen dizi Çarpıntı'nın son bölümünde Aslı ve Aras arasındaki yakınlaşmayı izlerken, Hülya'ya yine sinir olmuştuk.

Aslı ve Hülya arasında geçen harareti yüksek bir sahnede çekim hatası yapılmış, bu hata da izleyicinin dikkatinden kaçmamıştı.

@sudikinizo'nun gözden kaçırmadığı o sahneyi buradan izleyebilirsiniz:

Sahnede bardakları fırlatan oyuncu Mehmet Fatih Obuz'dan açıklama gecikmedi.

Sahnenin heyecanıyla bardakları fırlattığını belirten oyuncu, yazdığı açıklamayla güldürdü 😅 Etkili bir hamle olmuş ama ne yalan söyleyelim!

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
