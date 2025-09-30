onedio
MasterChef'te Elenirken Somer Şef'e Not Veren İrem, Notta Ne Yazdığını İtiraf Etti!

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.09.2025 - 21:07

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışma programı MasterChef'ten başarılı yarışmacılardan İrem elenmiş ve elenirken Somer Şef'e bir not vermişti. İrem'in Somer Şef'e yazdığı notun içeriği açıklanmazken yarışmacı bunu kendisi itiraf etti.

KAYNAK: Chf Kaan/ YouTube

Buradan izleyebilirsiniz:

MasterChef'in sekizinci haftasında yarışmadan elenen isim İrem oldu.

Başarılı bir yarışmacı olan İrem'in gidişi herkesi şaşırtmıştı. Üstelik sosyal medyada İrem'in bilerek elendiği iddiaları havada uçmuştu. Elenirken Somer Şef'e bir not veren İrem'in notta neler yazdığı yarışmada açıklanmazken İrem, Chf Kaan kanalında yazdıklarını itiraf etti.

İrem, 'Lütfen beni affedin şefim. Böyle olmasını gerçekten hiç istemezdim ama olmuyor.' yazdığını açıkladı. Yani bilerek elendiğini bir nevi itiraf etmiş oldu.

Esra Demirci
