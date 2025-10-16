onedio
Seyirciler Panikte: Yeni Sezondaki Dizi Yoğunluğu ve İzleyicilerin Hepsine Yetişme Telaşı X’te Konu Oldu!

Elif Sude Yenidoğan
16.10.2025 - 08:56

Televizyon dünyasının yeni sezonu başladı bildiğiniz üzere. Her kanal birbirinden iddialı dizileriyle başlangıç yapınca izleyicilerde ise ufak bir panik başladı. Daha sezon açılışı yapmayan diziler bile varken, izleyiciler yetişemediklerini dile getirdi. Bizler de bi’ hak vermedik değil. İnsan hangi birini izleyeceğini, hangi biri için vakit yaratacağını şaşırıyor. 

Aşk ve Gözyaşı, Kıskanmak, Veliaht, Ben Leman, Sahterkarlar ve sayamadıklarımızla neredeyse tüm dizilerde harika bir oyuncu kadrosu ve hikaye görüyoruz. Hal böyle olunca da diziseverler yetişme telaşı yaşıyor. İlgi şu an yoğun olsa da önemli olan devamlılık. Bakalım hangi diziler ekran yolculuğuna devam edebilecek?

Şimdiyse gelin X kullanıcısı diziseverlerin yoğunluklarına dair goygoylara bakalım!

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
