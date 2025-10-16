Milyoner Yarışmacısı Hayat Hikayesiyle Yürekleri Burkmuştu: Programın Yayın Gününde Daha Büyük Bir Acı Yaşamış
Geçtiğimiz yıl Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan ve hikayesini paylaşan Mücahit Kandemir, izleyenlerini derdine ortak etmişti. Yarışmacının spora olan ilgisi onu tekerlekli sandalyeye mahkum etmişti. Kendisi bu acıyla tanıştığında henüz 19 yaşındaydı. Şimdiyse yarışmanın yayınlandığı gün bambaşka bir olay yaşandığını X hesabından dile getirdi. Gelin detaylara geçelim…
Mücahit Kandemir, 19 yaşındayken sporda baş aşağıya mekik çektiği esnada boynunun üzerine düşüp felç kalmıştı.
