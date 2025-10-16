onedio
Milyoner Yarışmacısı Hayat Hikayesiyle Yürekleri Burkmuştu: Programın Yayın Gününde Daha Büyük Bir Acı Yaşamış

16.10.2025 - 10:42

Geçtiğimiz yıl Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan ve hikayesini paylaşan Mücahit Kandemir, izleyenlerini derdine ortak etmişti. Yarışmacının spora olan ilgisi onu tekerlekli sandalyeye mahkum etmişti. Kendisi bu acıyla tanıştığında henüz 19 yaşındaydı. Şimdiyse yarışmanın yayınlandığı gün bambaşka bir olay yaşandığını X hesabından dile getirdi. Gelin detaylara geçelim…

Mücahit Kandemir, 19 yaşındayken sporda baş aşağıya mekik çektiği esnada boynunun üzerine düşüp felç kalmıştı.

300 bin TL’lik soruya kadar yarışan yarışmacı hayata küsmediğini ve spor yapmaya da devam ettiğini dile getirmişti. Özdemir, geçtiğimiz gün X hesabından yarışmanın yayınlandığı gün kardeşinin kanser olduğunu öğrendiklerini dile getirdi.

İşte paylaşım 👇

