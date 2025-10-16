onedio
Bir Kadın, Muhteşem Yüzyıl'a Katılan Oyuncu Eşinin 'Haç Kolyesi' Takmamak İçin Kadrodan Ayrıldığını Anlattı

Muhteşem Yüzyıl
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.10.2025 - 12:37

Muhteşem Yüzyıl yalnızca yayınlandığı döneme değil, Türk dizi tarihine damga vuran yapımlardan bir tanesi. Dizide rol alan oyuncuların hepsi günümüzde popüler olan isimler. Meryem Uzerli ve Halit Ergenç'in başrollerini paylaştığı dizide, bir kadın eşinin de rol alacağını açıkladı. Kadının yaptığı paylaşıma göre eşi, Haç kolyesi takmamak için diziden ayrılmış.

Dizi tarihimizin efsanelerinden biri olan Muhteşem Yüzyıl, üstünden yıllar geçmesine rağmen popülaritesini koruyor.

Meryem Uzerli ve Halit Ergenç'in yanı sıra pek çok ünlü oyuncunun rol aldığı dizi Türk televizyonlarının en sevilen yapımlarından biri olarak görülüyor. Aradan yıllar geçmesine rağmen dizi hemen hemen her gün sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

İçerik üreticisi Sevda Topkaya, yaptığı paylaşımda eşinin de Muhteşem Yüzyıl'da rol alacağını, ancak Haç kolyesi takmayı reddettiği için diziden ayrıldığını anlattı.

Kıvılcım Çalışkan

lise yıllarında, no-name bir oyuncu için yönetmen gelip yalvarıp para teklif etmez.

Teke tek

Ya hu, o vakitler hava atmak için (Arap memleketlerinden gelenler dahil) ajanslara, yapımcılara falan ekstra para vererek dizide figüranlık yapıp televizyond... Devamını Gör

serpil alev

Küçük enişteye 👏 Benim eşimde askerde, helikopterden halikoptere atlarken nasıl tüfeğinin şarjörünü değiştirdiğini anlatır durur 🤣🤣🤣

Orçun Kaynardağ

dizi biteli yıllar olmuş, bunu tanıyan eden yok şimdi gelmiş neyin şovu bu?