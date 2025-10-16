Bir Kadın, Muhteşem Yüzyıl'a Katılan Oyuncu Eşinin 'Haç Kolyesi' Takmamak İçin Kadrodan Ayrıldığını Anlattı
Muhteşem Yüzyıl yalnızca yayınlandığı döneme değil, Türk dizi tarihine damga vuran yapımlardan bir tanesi. Dizide rol alan oyuncuların hepsi günümüzde popüler olan isimler. Meryem Uzerli ve Halit Ergenç'in başrollerini paylaştığı dizide, bir kadın eşinin de rol alacağını açıkladı. Kadının yaptığı paylaşıma göre eşi, Haç kolyesi takmamak için diziden ayrılmış.
Dizi tarihimizin efsanelerinden biri olan Muhteşem Yüzyıl, üstünden yıllar geçmesine rağmen popülaritesini koruyor.
İçerik üreticisi Sevda Topkaya, yaptığı paylaşımda eşinin de Muhteşem Yüzyıl'da rol alacağını, ancak Haç kolyesi takmayı reddettiği için diziden ayrıldığını anlattı.
lise yıllarında, no-name bir oyuncu için yönetmen gelip yalvarıp para teklif etmez.
Ya hu, o vakitler hava atmak için (Arap memleketlerinden gelenler dahil) ajanslara, yapımcılara falan ekstra para vererek dizide figüranlık yapıp televizyond... Devamını Gör
Küçük enişteye 👏 Benim eşimde askerde, helikopterden halikoptere atlarken nasıl tüfeğinin şarjörünü değiştirdiğini anlatır durur 🤣🤣🤣
dizi biteli yıllar olmuş, bunu tanıyan eden yok şimdi gelmiş neyin şovu bu?