Dizi Partnerlerinin Yaş Farkı Erkek Egemen Bakış Üzerinden Çifte Standart Olarak Eleştirildi!

Dizi Partnerlerinin Yaş Farkı Erkek Egemen Bakış Üzerinden Çifte Standart Olarak Eleştirildi!

Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
16.10.2025 - 12:18

Özellikle yeni sezon dizileri için seçilen partnerlerin yaş farkı son zamanların gündeminden düşmüyor. Kadın oyuncuların genç, erkek oyuncuların ise orta yaşlarda olmasına eleştiriler dinmiyor. +90 YouTube kanalı da duruma dair bir inceleme yaptı. Gelin videoyu izleyelim!

Kaynak: +90

İşte paylaşım 👇

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?

Dizilerdeki partnerlerin yaş farkı neredeyse her projede karşılaştığımız bir durum oldu. Düşünceleriniz için yorumlarda buluşalım!


