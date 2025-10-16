onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Survivor 2026'ya Katılacağı İddia Edilen Turabi'nin Paylaşımı Popüler İsimler İçin "Onlar Yok mu?" Dedirtti

Survivor 2026'ya Katılacağı İddia Edilen Turabi'nin Paylaşımı Popüler İsimler İçin "Onlar Yok mu?" Dedirtti

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.10.2025 - 11:37

Her ne kadar pek çok TV programına katılsa da Survivor'la konuşulan Turabi'nin 2026 Survivor'a katılacağı iddia ediliyor. Bayhan'ın kesinleştiği Survivor 2026'ya katılacağı iddia edilen diğer isimler arasında Derin Talu, Nagihan Karadere ve Sercan Yıldırım bulunuyor.

 All Star-Ünlüler formatında yayınlanacak Survivor 2026'ya katılması öngörülen Ogeday Girişken ve Nefise Karatay'ın farklı bir programa katılması kafaları karıştırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor 2026 için hazırlıklar başladı: Sezonun ilk yarışmacısı Bayhan oldu.

Survivor 2026 için hazırlıklar başladı: Sezonun ilk yarışmacısı Bayhan oldu.

Acun Ilıcalı, yarışmanın formatını açıklarken ilk yarışmacının Bayhan olacağını duyurdu. Daha sonra Survivor'a katılacak isimlerle ilgili önemli iddialar ortaya atıldı. Derin Talu, Turabi, Nagihan Karadere ve Sercan Yıldırım'ın da Survivor 2026'ya katılacağı iddia edildi. 

All Star-Ünlüler formatında olduğu için programa katılacağı düşünülen isimler arasında Nefise Karatay ve Ogeday Girişken de var. Ancak Turabi, yaptığı paylaşımla kafaları fena halde karıştırdı.

Nefise ve Ogeday'ın Netflix'te yayınlanacak Team Türkiye'ye katılacağını açıklayarak destek isteyen Turabi, "Onlar Survivor'a katılmayacak mı?" diye düşündürdü.

Nefise ve Ogeday'ın Netflix'te yayınlanacak Team Türkiye'ye katılacağını açıklayarak destek isteyen Turabi, "Onlar Survivor'a katılmayacak mı?" diye düşündürdü.

Ancak konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Yarışmaya başka kim katılacak henüz belli değil.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın