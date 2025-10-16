Survivor 2026'ya Katılacağı İddia Edilen Turabi'nin Paylaşımı Popüler İsimler İçin "Onlar Yok mu?" Dedirtti
Her ne kadar pek çok TV programına katılsa da Survivor'la konuşulan Turabi'nin 2026 Survivor'a katılacağı iddia ediliyor. Bayhan'ın kesinleştiği Survivor 2026'ya katılacağı iddia edilen diğer isimler arasında Derin Talu, Nagihan Karadere ve Sercan Yıldırım bulunuyor.
All Star-Ünlüler formatında yayınlanacak Survivor 2026'ya katılması öngörülen Ogeday Girişken ve Nefise Karatay'ın farklı bir programa katılması kafaları karıştırdı.
Survivor 2026 için hazırlıklar başladı: Sezonun ilk yarışmacısı Bayhan oldu.
Nefise ve Ogeday'ın Netflix'te yayınlanacak Team Türkiye'ye katılacağını açıklayarak destek isteyen Turabi, "Onlar Survivor'a katılmayacak mı?" diye düşündürdü.
