Gelinimi Test Et Programında Gelin Adayının Başka Bir Erkekle Samimi Görüntüleri Kayınvalide Adayını Çıldırttı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.10.2025 - 09:50

YouTube'da yayınlanan Gelinimi Test Et programında bir gelin adayının başka bir erkekle samimi görüntüleri, kayınvalide ve damat adayına izletildi. Kayınvalidenin adeta çılgına döndüğü görüntülerde damat da zor anlar yaşadı. O görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Gelinimi Test Et adlı YouTube programında bir gelin adayının başka bir erkekle samimi görüntüleri, damat ve kayınvalideye izletildi.

Havuzda başka bir erkekle samimi görüntüler içindeki gelin adayının görüntüleri özellikle kayınvalideyi çılgına çevirdi. Gelin adayını istemediğini dile getiren kadın, oğluna da kızdı. Damat adayı ise görüntüleri izlemekte güçlük çekti.

O görüntüleri buradan izleyebilirsiniz:

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
