Organize İşler: Karun Hazinesi Sete Çıktı: "Sarı Saruhan" Kıvanç Tatlıtuğ Çekimlerde Görüntülendi!

Kıvanç Tatlıtuğ
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
14.10.2025 - 15:41

Organize İşler film serisi Netflix yapımı olarak diziye dönüşüyor. Demet Akbağ, Kıvanç Tatlıtuğ, Uraz Kaygılaroğlu, Selim Bayraktar, Bensu Soral, Atakan Çelik, Burcu Özberk, Rıza Kocaoğlu, Yılmaz Erdoğan, Menderes Samancılar, Ezgi Mola, Şükran Ovalı, Ersin Korkut, Onur Akbay ve Ekin Türkmen'in kadrosunda bulunduğu dizinin çekimlerinden görüntü geldi. Kıvanç Tatlıtuğ sette görüntülendi.

Kadrosu Şampiyonlar Ligi gibi olan Organize İşler: Karun Hazinesi dizisi çekimlere başladı.

Demet Akbağ, Kıvanç Tatlıtuğ, Uraz Kaygılaroğlu, Selim Bayraktar, Bensu Soral, Atakan Çelik, Burcu Özberk, Rıza Kocaoğlu, Yılmaz Erdoğan, Menderes Samancılar, Ezgi Mola, Şükran Ovalı, Ersin Korkut, Onur Akbay ve Ekin Türkmen'in rol alacağı dizi Netflix'te yayınlanacak. Yılmaz Erdoğan, Organize İşler: Karun Hazinesi için Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri'ni ocak ayına erteledi.

Kıvanç Tatlıtuğ, Sarı Saruhan rolüne hayat verdiği Organize İşler: Karun Hazinesi setinde görüntülendi.

4
2
2
1
0
0
0
