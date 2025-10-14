Organize İşler: Karun Hazinesi Sete Çıktı: "Sarı Saruhan" Kıvanç Tatlıtuğ Çekimlerde Görüntülendi!
Organize İşler film serisi Netflix yapımı olarak diziye dönüşüyor. Demet Akbağ, Kıvanç Tatlıtuğ, Uraz Kaygılaroğlu, Selim Bayraktar, Bensu Soral, Atakan Çelik, Burcu Özberk, Rıza Kocaoğlu, Yılmaz Erdoğan, Menderes Samancılar, Ezgi Mola, Şükran Ovalı, Ersin Korkut, Onur Akbay ve Ekin Türkmen'in kadrosunda bulunduğu dizinin çekimlerinden görüntü geldi. Kıvanç Tatlıtuğ sette görüntülendi.
Kadrosu Şampiyonlar Ligi gibi olan Organize İşler: Karun Hazinesi dizisi çekimlere başladı.
Kıvanç Tatlıtuğ, Sarı Saruhan rolüne hayat verdiği Organize İşler: Karun Hazinesi setinde görüntülendi.
