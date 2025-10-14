Scorsese, Penahi’ye Sarılarak Destek Oldu: İran Sinemasındaki Baskıya Karşı Açık Çağrı
New York’ta düzenlenen söyleşide iki usta aynı sahnede buluştu: Martin Scorsese ve Cafer Penahi. Penahi, Scorsese’yi “sinema tanrısı” diye anınca salonda sıcak anlar yaşandı. Konu hızla İran sinemasındaki baskılara geldi ve Scorsese, bu filmler için dünya çapında destek çağrısı yaptı. Penahi ise ülkedeki sansüre rağmen üretimin sürdüğünü anlattı. Buluşma kısa sürede kültür gündeminin zirvesine taşındı.
Kaynak: Independent
Penahi, Altın Palmiye kazanan “Görünmez Kaza” (Yek Tasadef Sadeh) ile ABD’de seyirci karşısına çıktıktan sonra New York Film Festivali kapsamındaki söyleşide Scorsese’yle bir araya geldi.
