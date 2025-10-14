Scorsese, Penahi’ye Sarılarak Destek Oldu: İran Sinemasındaki Baskıya Karşı Açık Çağrı

Etkinlik, vize sorunu nedeniyle bir hafta gecikmeli yapıldı; buluşmanın ilk fotoğrafları sosyal medyada hızla yayıldı. Penahi sahnede Scorsese’yi “sinema tanrısı” diye anarken, Scorsese de onu kucaklayarak destek verdi. Usta yönetmen, İran’daki yönetmenlerin zor koşullarda çalıştığını hatırlatıp yayın platformlarına açık çağrı yaptı: “Bu filmler desteklenmeli; Criterion, Mubi, Amazon gibi yerlerin göstermemesi için gerekçe yok.”

Penahi, “Buna dayanmak çok güç. İran sinemasının omurgasını oluşturanlar dışarıda. İran'da yapabilecekleri ama asla çekemedikleri filmleri kaçırdık. Bende İran'ı terk edip başka bir yerde yaşayacak cesaret yok. Orada kaldım ve çalışmayı sürdüreceğim.” diyerek baskının boyutunu anlattı. Yıllarca film çekememe, yazamama, röportaj verememe ve ülkeyi terk edememe şeklinde dayatılan yasakları hatırlattı; böyle bir ortamda enerjisinin yarısını sadece “nasıl film çekerim” sorusuna ayırmak zorunda kaldığını söyledi. Buna karşın, genç İranlı sinemacıların sansüre boyun eğmeden, gizli saklı da olsa kendi topraklarında üretmeye devam ettiğini vurguladı. Penahi ayrıca İran’da süren değişimin kadınların direnişiyle hızlandığını ve bunun sinemayı da dönüştüreceğini dile getirdi.