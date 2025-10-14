onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Scorsese, Penahi’ye Sarılarak Destek Oldu: İran Sinemasındaki Baskıya Karşı Açık Çağrı

Scorsese, Penahi’ye Sarılarak Destek Oldu: İran Sinemasındaki Baskıya Karşı Açık Çağrı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.10.2025 - 15:04

New York’ta düzenlenen söyleşide iki usta aynı sahnede buluştu: Martin Scorsese ve Cafer Penahi. Penahi, Scorsese’yi “sinema tanrısı” diye anınca salonda sıcak anlar yaşandı.  Konu hızla İran sinemasındaki baskılara geldi ve Scorsese, bu filmler için dünya çapında destek çağrısı yaptı. Penahi ise ülkedeki sansüre rağmen üretimin sürdüğünü anlattı. Buluşma kısa sürede kültür gündeminin zirvesine taşındı.  

Kaynak: Independent

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yönetmenlerin sarılarak birbirlerine destek oldukları anlar 👇

Penahi, Altın Palmiye kazanan “Görünmez Kaza” (Yek Tasadef Sadeh) ile ABD’de seyirci karşısına çıktıktan sonra New York Film Festivali kapsamındaki söyleşide Scorsese’yle bir araya geldi.

Penahi, Altın Palmiye kazanan “Görünmez Kaza” (Yek Tasadef Sadeh) ile ABD’de seyirci karşısına çıktıktan sonra New York Film Festivali kapsamındaki söyleşide Scorsese’yle bir araya geldi.

Etkinlik, vize sorunu nedeniyle bir hafta gecikmeli yapıldı; buluşmanın ilk fotoğrafları sosyal medyada hızla yayıldı. Penahi sahnede Scorsese’yi “sinema tanrısı” diye anarken, Scorsese de onu kucaklayarak destek verdi. Usta yönetmen, İran’daki yönetmenlerin zor koşullarda çalıştığını hatırlatıp yayın platformlarına açık çağrı yaptı: “Bu filmler desteklenmeli; Criterion, Mubi, Amazon gibi yerlerin göstermemesi için gerekçe yok.” 

Penahi, “Buna dayanmak çok güç. İran sinemasının omurgasını oluşturanlar dışarıda. İran'da yapabilecekleri ama asla çekemedikleri filmleri kaçırdık. Bende İran'ı terk edip başka bir yerde yaşayacak cesaret yok. Orada kaldım ve çalışmayı sürdüreceğim.” diyerek baskının boyutunu anlattı. Yıllarca film çekememe, yazamama, röportaj verememe ve ülkeyi terk edememe şeklinde dayatılan yasakları hatırlattı; böyle bir ortamda enerjisinin yarısını sadece “nasıl film çekerim” sorusuna ayırmak zorunda kaldığını söyledi. Buna karşın, genç İranlı sinemacıların sansüre boyun eğmeden, gizli saklı da olsa kendi topraklarında üretmeye devam ettiğini vurguladı. Penahi ayrıca İran’da süren değişimin kadınların direnişiyle hızlandığını ve bunun sinemayı da dönüştüreceğini dile getirdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın