Good Boy’un Köpek Yıldızı Oscar’a Göz Koydu: “En İyi Erkek Oyuncu Kategorisi”
Korku filmi Good Boy’un sevimli yıldızı Indy, adını bu kez beklenmedik bir taleple gündemin tepesine taşıdı. Filmin yapımcısı IFC, yaklaşan ödül sezonu için esprili bir kampanya başlatıp Akademi’ye “bize de bir kemik atın” çağrısı yaptı. Kampanyanın merkezinde, Indy’nin ağzından yazılmış açık bir mektup var; köpek oyuncuların da ödüllerde yer bulması isteniyor.
Kaynak: Independent
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Good Boy filmi vizyona girmesiyle beklenmedik bir ilgi gördü ve herkes filmi konuşmaya başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ben Leonberg’ün yazıp yönettiği Good Boy, mütevazı başlayan yolculuğunu geniş dağıtıma taşıdı ve ABD’de IFC’nin tüm zamanlarda en iyi ikinci hafta sonu açılışını gördü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın