Good Boy’un Köpek Yıldızı Oscar’a Göz Koydu: “En İyi Erkek Oyuncu Kategorisi”

Hal böyle olunca sevimli dostumuzun da bir ödül alması ihtimali “neden olmasın” dedirtti. Indy’nin bakış açısından kaleme alınan açık mektupta, “Son filmdeki performansım beğenildi ama En İyi Erkek Oyuncu için uygun görülmedim” cümlesi öne çıkıyor. Mektup, “Babe”deki domuzdan “Beyaz Diş”teki kurt-köpek Jed’e, “Özgür Willy”deki orka Keiko’ya kadar unutulmaz hayvan performanslarını hatırlatıyor. 'Akademi bize bir kemik atmadan önce daha kaç harika performansın gözardı edilmesi gerekiyor?' sorusu, mektubun en çok alıntılanan satırlarından biri oldu. Metin, finale doğru bir pati izinin “imzası”yla bitiyor ve “emeğimizin küçümsenmemesini” talep ediyor.