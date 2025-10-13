onedio
Good Boy’un Köpek Yıldızı Oscar’a Göz Koydu: “En İyi Erkek Oyuncu Kategorisi”

Elif Sude Yenidoğan
13.10.2025 - 12:59

Korku filmi Good Boy’un sevimli yıldızı Indy, adını bu kez beklenmedik bir taleple gündemin tepesine taşıdı. Filmin yapımcısı IFC, yaklaşan ödül sezonu için esprili bir kampanya başlatıp Akademi’ye “bize de bir kemik atın” çağrısı yaptı. Kampanyanın merkezinde, Indy’nin ağzından yazılmış açık bir mektup var; köpek oyuncuların da ödüllerde yer bulması isteniyor.

Kaynak: Independent

Good Boy filmi vizyona girmesiyle beklenmedik bir ilgi gördü ve herkes filmi konuşmaya başladı.

Hal böyle olunca sevimli dostumuzun da bir ödül alması ihtimali “neden olmasın” dedirtti. Indy’nin bakış açısından kaleme alınan açık mektupta, “Son filmdeki performansım beğenildi ama En İyi Erkek Oyuncu için uygun görülmedim” cümlesi öne çıkıyor. Mektup, “Babe”deki domuzdan “Beyaz Diş”teki kurt-köpek Jed’e, “Özgür Willy”deki orka Keiko’ya kadar unutulmaz hayvan performanslarını hatırlatıyor. 'Akademi bize bir kemik atmadan önce daha kaç harika performansın gözardı edilmesi gerekiyor?' sorusu, mektubun en çok alıntılanan satırlarından biri oldu. Metin, finale doğru bir pati izinin “imzası”yla bitiyor ve “emeğimizin küçümsenmemesini” talep ediyor.

Ben Leonberg’ün yazıp yönettiği Good Boy, mütevazı başlayan yolculuğunu geniş dağıtıma taşıdı ve ABD’de IFC’nin tüm zamanlarda en iyi ikinci hafta sonu açılışını gördü.

Kampanya, geçmişte hayvan oyuncuları onurlandıran az sayıdaki ödülü de gündeme taşıdı: 1950’lerden 70’lere uzanan PATSY geleneği ve 2001’den bu yana Cannes Film Festivali’nde verilen Palmiye Köpek ödülü örnek gösterildi. Nitekim 2025’te bu ödül, İzlanda yapımı The Love That Remains’deki Panda’ya verilmişti. Tüm bu hatırlatmalar, “insan olmayan oyuncular”ın beyazp erdedeki emeğini görünür kılma çabasının parçası.

