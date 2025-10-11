Aslı Enver ve Engin Akyürek’in Başrolündeki Enfes Bir Akşam Dizisine X’te Övgü Yağdı!

Netflix’te yayına giren Enfes Bir Akşam adlı dizi daha ilk günden izleyicilerden tam not almayı başardı. Engin Akyürek ve Aslı Enver’in başrolü paylaştığı dizi için izleyiciler şimdiden “ikinci sezon gelsin” yorumlarını dile getirdi. Partnerlerin uyumları ve hikaye karşısında dizi 62 ülkede Netflix’in Top 10 listesine girmeyi başardı. Hal böyle olunca X aleminde de dillere düşen diziye övgü yağdı. Gelin neler demişler birlikte bakalım!