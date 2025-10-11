onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Gişe Hasılatı Dudak Uçuklatmıştı: Bir Minecraft Filmi’nin İkincisi İçin Vizyon Tarihi Açıklandı!

Gişe Hasılatı Dudak Uçuklatmıştı: Bir Minecraft Filmi’nin İkincisi İçin Vizyon Tarihi Açıklandı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.10.2025 - 17:48

Bu yıl sinemalarda hafızalara kazınan birkaç yapım olmuştu. Onlardan biri de Bir Minecraft Filmi’ydi. Minecraft evreninin sinema perdesine taşındığı macera dolu hikaye yalnızca çocukların değil, yetişkinlerin de ilgisini çekmişti. Hal böyle olunca filmin dünya genelindeki gişe hasılatı da dudak uçuklatan türden olmuştu. Şimdiyse yapım şirketi ilgi karşısında yeni bir karar aldıklarını açıkladı. Bir Minecraft Filmi’nin devamı için hazırlıklar başladı!

Kaynak: Independent

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir Minecraft Filmi, nisan ayında vizyona girmişti.

Bir Minecraft Filmi, nisan ayında vizyona girmişti.

Küresel gişe hasılatı ise 957 milyon doları bulmuştu. Yılın en çok para kazanan filmlerinden olmayı başaran Bir Minecraft Filmi, izleyiciden olumlu yorumlar almıştı. Yapım şirketi de gişe hasılatı ve olumlu yorumlar karşısında boş durmak istemedi ve müjdeyi verdi.

Bir Minecraft Filmi’nin ikincisi geliyor!

Bir Minecraft Filmi’nin ikincisi geliyor!

Bir aksilik olmazsa 23 Temmuz 2027’de ikinci filmin vizyona gireceği açıklandı. Warner Bros. imzalı film için izleyiciler şimdiden heyecanlanmış durumda!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın