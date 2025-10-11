Gişe Hasılatı Dudak Uçuklatmıştı: Bir Minecraft Filmi’nin İkincisi İçin Vizyon Tarihi Açıklandı!
Bu yıl sinemalarda hafızalara kazınan birkaç yapım olmuştu. Onlardan biri de Bir Minecraft Filmi’ydi. Minecraft evreninin sinema perdesine taşındığı macera dolu hikaye yalnızca çocukların değil, yetişkinlerin de ilgisini çekmişti. Hal böyle olunca filmin dünya genelindeki gişe hasılatı da dudak uçuklatan türden olmuştu. Şimdiyse yapım şirketi ilgi karşısında yeni bir karar aldıklarını açıkladı. Bir Minecraft Filmi’nin devamı için hazırlıklar başladı!
Kaynak: Independent
Bir Minecraft Filmi, nisan ayında vizyona girmişti.
Bir Minecraft Filmi’nin ikincisi geliyor!
