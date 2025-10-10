onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Cemal Hünal Issız Adam Alper Karakterine Yorumlarıyla İçimizin Yağlarını Eritti

Cemal Hünal Issız Adam Alper Karakterine Yorumlarıyla İçimizin Yağlarını Eritti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
10.10.2025 - 19:03

Issız Adam’ın Alper’i Cemal Hünal, Gloob hesabına konuk oldu. Röportajında Issız Adam’a dair de konuşan Hünal’ın samimi itirafları dikkatlerden kaçmadı. Biliyorsunuz ki Issız Adam filmi hala en popüler aşk filmleri arasında yer alanlardan. Filmin ıssız adamı Alper, herkesin kadın-erkek fark etmeksizin tanıştığı karakterlerden. Bu sebeple de filmin gerçekliği izleyiciyi her daim etkisi altına almayı başarıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Röportajda da Issız Adam’ın Alper’i, Cemal Hünal’a soruldu.

Röportajda da Issız Adam’ın Alper’i, Cemal Hünal’a soruldu.

Alper karakteri için dürüst yorumlarda bulunan Cemal Hünal, içimize su serpti. Kendisi de bizlerle hemfikirdi. Alper pek de sevilebilecek biri değildi… Gelin onun yorumlarına bakalım!

İşte detaylar 👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın