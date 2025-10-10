Cemal Hünal Issız Adam Alper Karakterine Yorumlarıyla İçimizin Yağlarını Eritti

Issız Adam’ın Alper’i Cemal Hünal, Gloob hesabına konuk oldu. Röportajında Issız Adam’a dair de konuşan Hünal’ın samimi itirafları dikkatlerden kaçmadı. Biliyorsunuz ki Issız Adam filmi hala en popüler aşk filmleri arasında yer alanlardan. Filmin ıssız adamı Alper, herkesin kadın-erkek fark etmeksizin tanıştığı karakterlerden. Bu sebeple de filmin gerçekliği izleyiciyi her daim etkisi altına almayı başarıyor.