Kıskanmak Dizisinde Seniha’nın Meşhur Hocası Olacak Oyuncu Ortaya Çıktı!

Kıskanmak Dizisinde Seniha'nın Meşhur Hocası Olacak Oyuncu Ortaya Çıktı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
10.10.2025 - 17:02

Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Hafsanur Sancaktutan ve Mehmet Günsür’ün başrolleri paylaştığı Kıskanmak dizisi ilk bölümleriyle kendini sevdirmeyi başardı. Dizideki aşk hikayeleri karşısında izleyiciler ekran başından ayrılamıyor. Özellikle herkese mavi boncuk dağıtan Nüzhet sinirleri alt üst ediyor. Şimdiyse diziye bir kişinin daha katılacağı öğrenildi. Detayları Birsen Altuntaş aktardı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Diziyi takip edenlerdenseniz eğer Seniha’nın üniversiteyi yarım bırakmak zorunda kaldığını biliyorsunuzdur.

Diziyi takip edenlerdenseniz eğer Seniha'nın üniversiteyi yarım bırakmak zorunda kaldığını biliyorsunuzdur.

Üniversitedeki hocasıyla yakınlaştığına dair ortaya atılan iftira sonucu Seniha’nın zaten kötü olan hayatı daha da kötüye gitmişti. İzleyicilerde de yavaş yavaş “Kim bu hoca?” merakı uyanmaya başlamıştı ki, senaristler harekete geçti.

Mahir Günşiray Seniha’nın üniversitedeki hocasına hayat vermek adına kadroya katıldı!

Mahir Günşiray Seniha'nın üniversitedeki hocasına hayat vermek adına kadroya katıldı!

Selim Hoca olarak diziye konuk olan oyuncu şimdiden sahneleri için heyecan yarattı. Bakalım Seniha’yla aralarında ne olup ne bitmiş? İzleyip göreceğiz!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
