Kıskanmak Dizisinde Seniha’nın Meşhur Hocası Olacak Oyuncu Ortaya Çıktı!
Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Hafsanur Sancaktutan ve Mehmet Günsür’ün başrolleri paylaştığı Kıskanmak dizisi ilk bölümleriyle kendini sevdirmeyi başardı. Dizideki aşk hikayeleri karşısında izleyiciler ekran başından ayrılamıyor. Özellikle herkese mavi boncuk dağıtan Nüzhet sinirleri alt üst ediyor. Şimdiyse diziye bir kişinin daha katılacağı öğrenildi. Detayları Birsen Altuntaş aktardı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Diziyi takip edenlerdenseniz eğer Seniha’nın üniversiteyi yarım bırakmak zorunda kaldığını biliyorsunuzdur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mahir Günşiray Seniha’nın üniversitedeki hocasına hayat vermek adına kadroya katıldı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın