10 Ekim Cuma Günü Hangi Diziler Var? Kanal D, ATV, NOW, Star ve Show TV Yayın Akışı ve Cuma Dizileri

Televizyon dünyası, izleyicilerine birçok keyifli dizi sunmaya devam ediyor. Yeni sezonla birlikte ekranlara gelen taze dizilerin yanı sıra, yeni sezonlarıyla geri dönen diziler de büyük ilgi görüyor. Reyting yarışında öne çıkan diziler arasında Kızılcık Şerbeti, Kıskanmak, Eşref Rüya, Ben Leman ve Uzak Şehir gibi yapımlar bulunuyor. İzleyiciler ise hangi dizinin ne zaman yayınlanacağını merakla araştırıyor. Özellikle Cuma günleri hangi dizilerin yayınlanacağı konusu, izleyicilerin ilgisini çekiyor.

Peki Cuma günü hangi diziler var? Bugün hangi kanalda ne izlenir?

İşte, 10 Ekim Cuma TV yayın akışı

Uyarı: Yayın akışları televizyon kanallarının internet sitelerinden alınmıştır.