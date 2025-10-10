onedio
10 Ekim Cuma Günü Hangi Diziler Var? Kanal D, ATV, NOW, Star ve Show TV Yayın Akışı ve Cuma Dizileri

Elif ÇAMLIBEL
10.10.2025 - 09:47

Televizyon dünyası, izleyicilerine birçok keyifli dizi sunmaya devam ediyor. Yeni sezonla birlikte ekranlara gelen taze dizilerin yanı sıra, yeni sezonlarıyla geri dönen diziler de büyük ilgi görüyor. Reyting yarışında öne çıkan diziler arasında Kızılcık Şerbeti, Kıskanmak, Eşref Rüya, Ben Leman ve Uzak Şehir gibi yapımlar bulunuyor. İzleyiciler ise hangi dizinin ne zaman yayınlanacağını merakla araştırıyor. Özellikle Cuma günleri hangi dizilerin yayınlanacağı konusu, izleyicilerin ilgisini çekiyor.

Peki Cuma günü hangi diziler var? Bugün hangi kanalda ne izlenir? 

İşte, 10 Ekim Cuma TV yayın akışı

Uyarı: Yayın akışları televizyon kanallarının internet sitelerinden alınmıştır. 

10 Ekim Cuma Günü Hangi Diziler Var?

Hafta içerisinde birçok televizyon kanalında, izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği dizi ve yarışma programları yayınlanıyor. Özellikle Cuma günleri, bazı kanallar yarışma programlarına yer verirken, bazılarının dizi yayınladığı görülüyor. İzleyicilerin merakla beklediği Cuma günü yayın akışı belli oldu

10 Ekim Cuma günü televizyon ekranlarında hangi dizilerin yer alacağına dair liste aşağıda bulunuyor:

10 Ekim Cuma günü hangi programların yayınlanacağına dair bir liste ise şöyle:

Show TV Yayın Akışı - 10 Ekim Cuma

  • 06:00 Aile - Tekrar

  • 08:15 Bu Sabah - Canlı

  • 10:00 Kızılcık Şerbeti - Tekrar

  • 12:30 Gelin Evi - Yeni Bölüm

  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme - Canlı

  • 18:45 Show Ana Haber - Canlı

  • 20:00 Kızılcık Şerbeti -Yeni Bölüm

  • 00:15 Veliaht - Tekrar

  • 02:45 Bahar - Tekrar

Kanal D Yayın Akışı - 10 Ekim Cuma

NOW Yayın Akışı - 10 Ekim Cuma

  • 07.30 İlk Bakış - Canlı

  • 08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat - Canlı

  • 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün - Canlı

  • 12.30 Yasak Elma - ALT YAZILI

  • 13.30 En Hamarat Benim - Yeni Bölüm

  • 16.15 Ben Leman - ALT YAZILI

  • 19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber - Canlı

  • 20.00 Ben Leman - ALT YAZILI

  • 22.30 Kıskanmak

  • 01.15 Halef: Köklerin Çağrısı

  • 03.45 İnadına Aşk

  • 04.30 Kefaret - ALT YAZILI

  • 06.15 Karagül

TRT 1 Yayın Akışı - 10 Ekim Cuma

  • 05.33 İstiklal Marşı

  • 05.35 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

  • 09.20 Adını Sen Koy

  • 10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

  • 13.15 Seksenler

  • 14.25 Teşkilat

  • 17.40 Lingo Türkiye

  • 18.55 İddiaların Aksine

  • 19.00 Ana Haber

  • 19.55 Taşacak Bu Deniz

  • 03.45 Seksenler

  • 05.15 Kapanış

ATV Yayın Akışı - 10 Ekim Cuma

  • 06:00 Bir Gece Masalı

  • 07:00 Kahvaltı Haberleri

  • 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

  • 13:00 atv Gün Ortası

  • 14:00 Aynadaki Yabancı - 1.Bölüm

  • 16:00 Esra Erol'da

  • 19:00 atv Ana Haber

  • 20:00 Aşk ve Gözyaşı - 4.Bölüm

  • 23:20 Aynadaki Yabancı - 1.Bölüm

  • 02:00 Gözleri KaraDeniz - 6.Bölüm

  • 04:30 Kardeşlerim

TV 8 Yayın Akışı - 10 Ekim Cuma

  • 06:00 Tuzak - Dizi

  • 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık - Yeni Bölüm 

  • 08:30 Oynat Bakalım - Program

  • 09:00 Gel Konuşalım - Canlı

  • 13:15 MasterChef Türkiye - Yarışma

  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz - Yeni Bölüm

  • 20:00 MasterChef Türkiye - Yeni Bölüm

  • 00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 

  • 03:30 Gel Konuşalım - Program

