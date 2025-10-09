ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 9 Ekim 2025 Perşembe akşamı psikoloji temalı bir soruyla gündeme geldi. Yarışmacıya “Mizofobi’den muzdarip olan biri hangisinden korkar?” sorusu yöneltildi. İzleyiciler, bu tıbbi terimin anlamını merak ederek sosyal medyada kısa sürede araştırma yapmaya başladı.