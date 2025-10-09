onedio
09.10.2025 - 23:16

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 9 Ekim 2025 Perşembe akşamı psikoloji temalı bir soruyla gündeme geldi. Yarışmacıya “Mizofobi’den muzdarip olan biri hangisinden korkar?” sorusu yöneltildi. İzleyiciler, bu tıbbi terimin anlamını merak ederek sosyal medyada kısa sürede araştırma yapmaya başladı.

"Mizofobi"den muzdarip olan biri hangisinden korkar?

"Mizofobi"den muzdarip olan biri hangisinden korkar?

A- Aynalardan

B- Şakalardan

C- Karanlıktan

D- Mikroplardan

Cevap D yani mikroplardan.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
