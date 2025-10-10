onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Akın Akınözü ve Özcan Deniz’in Tamamen Yapay Zekayla Yapılacak Yeni Dizisi Duyuruldu

Akın Akınözü ve Özcan Deniz’in Tamamen Yapay Zekayla Yapılacak Yeni Dizisi Duyuruldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
10.10.2025 - 17:59

Yapay zekanın hayatımızdaki yeri günden güne artmakla birlikte kullanıldığı alanlar da genişliyor. Son zamanlarda özellikle fotoğraflarda ve videolarda kullanılan yapay zeka uygulamaları şimdiyse dizi film sektöründe yeniliklere vesile oluyor. Vitpepper Studios, yapay zeka ile yapacakları diziyi duyurmasıyla gündeme geldi. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Akın Akınözü ve Özcan Deniz “Tesseract” dizisi için görüntü ve ses kullanım haklarını yapım şirketine devretti.

Akın Akınözü ve Özcan Deniz “Tesseract” dizisi için görüntü ve ses kullanım haklarını yapım şirketine devretti.

Dikey dizi formatında hazırlanan dizinin her bölümü 7-9 dakika arasında. Birsen Altuntaş’ın haberine göre “Tesseract”, 13 Ekim’de Cannes’daki MIPCOM Fuarı’nda uluslararası pazara tanıtılacak.

Dizi global etki yaratabilmek adına İngilizce olarak hazırlandı.

Dizi global etki yaratabilmek adına İngilizce olarak hazırlandı.

Yapımcılığını Bihter Günaydın üstlenirken, yaratıcısı ve senaristi Erim Şişman. Özcan Deniz dizide işgal altındaki bir devlet lideri, Akın Akınözü ise hacker.

👇

👇

Bu yenilikçi dizi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım! Yapay zeka artık hayatımızın ayrılmaz parçası haline geldi. Bakalım daha neler göreceğiz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın