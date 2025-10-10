Akın Akınözü ve Özcan Deniz’in Tamamen Yapay Zekayla Yapılacak Yeni Dizisi Duyuruldu
Yapay zekanın hayatımızdaki yeri günden güne artmakla birlikte kullanıldığı alanlar da genişliyor. Son zamanlarda özellikle fotoğraflarda ve videolarda kullanılan yapay zeka uygulamaları şimdiyse dizi film sektöründe yeniliklere vesile oluyor. Vitpepper Studios, yapay zeka ile yapacakları diziyi duyurmasıyla gündeme geldi. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
Akın Akınözü ve Özcan Deniz “Tesseract” dizisi için görüntü ve ses kullanım haklarını yapım şirketine devretti.
Dizi global etki yaratabilmek adına İngilizce olarak hazırlandı.
