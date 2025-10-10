onedio
Seyirciler Coştu: Game of Thrones'un Yeni Serisi Yedi Krallığın Şövalyesi'nin İlk Fragmanı Yayınlandı

Elif Sude Yenidoğan
10.10.2025 - 16:21

Game of Thrones’un yeni dizisi Yedi Krallığın Şövalyesi’nden (A Knight of the Seven Kingdoms) beklenen haber sonunda geldi. Diziseverler yeni serinin fragmanını uzun süredir dört gözle bekliyordu. Şimdiyse fragman yayınlandı. Gelin birlikte izleyelim!

İşte merakla beklenen fragman 👇

Fragman yayınlanmasıyla birlikte 24 saat olmadan üç milyona yakın izlenme aldı.

Yedi Krallığın Şövalyesi 18 Ocak’ta HBO Max’te yayınlanacak. Variety’nin haberinde dizinin ilk sezonunun 6 bölüm olacağı söyleniyor. Siz fragmanı nasıl buldunuz? Düşünceleriniz için yorumlarda bekliyoruz!

