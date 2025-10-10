onedio
Uzun Yıllardır Kayıp Olduğu Sanılıyordu: Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Osmanlı Türkçesiyle Çekilen Film Bulundu

Uzun Yıllardır Kayıp Olduğu Sanılıyordu: Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Osmanlı Türkçesiyle Çekilen Film Bulundu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
10.10.2025 - 22:52

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, uzun yıllardır kayıp olduğu düşünülen önemli bir bulguya ulaştıklarını duyurdu. X hesabından paylaşım yapan Ersoy, Cumhuriyet’in ilk yıllarında Osmanlı Türkçesiyle çekilen Zafer Yollarında isimli filme ait görüntüleri paylaştı.

Buradan izleyebilirsiniz:

Cumhuriyet'in ilk yıllarında çekilen film bulundu. Osmanlı Türkçesiyle çekilen filme dair video paylaşıldı.

Cumhuriyet'in ilk yıllarında çekilen film bulundu. Osmanlı Türkçesiyle çekilen filme dair video paylaşıldı.
twitter.com

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Zafer Yollarında isimli filme dair görüntüler paylaştı. 'Türk sinema tarihine ışık tutan önemli bir bulguya ulaştık' diyen Ersoy, bu filmin uzun yıllardır kayıp olduğunun düşünüldüğü belirtti. Osmanlı Türkçesiyle çekilen filme dair açıklama yapan Ersoy, şu ifadeleri kullandı👇🏻

"Türk sinema tarihine ışık tutan önemli bir bulguya ulaştık."

"Türk sinema tarihine ışık tutan önemli bir bulguya ulaştık."

'Arşiv çalışmalarımız kapsamında, uzun yıllardır kayıp olduğu düşünülen “Zafer Yollarında” filmine ait görüntüler tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, bu tarihî yapımın yönetmeninin sanıldığı gibi Fuat Uzkınay değil, sinema ve tiyatromuzun önemli yönetmenlerinden Muhsin Ertuğrul olduğu ortaya çıktı.

Cumhuriyet’in ilk yıllarında çekilen ve Türk sinema tarihinin ilk yeniden canlandırma filmi olarak bilinen “Zafer Yollarında”, Kurtuluş Savaşı’nın destanını beyazperdeye taşımış; filmde ayrıca Kurtuluş Savaşı kahramanı Fahrettin Altay Paşa da kendisini canlandırmıştır.

Gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğuyla kültürel mirasımızı korumaya devam ediyoruz.

Bu kıymetli tespiti gerçekleştiren Sinema Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum.'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
