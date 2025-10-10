Uzun Yıllardır Kayıp Olduğu Sanılıyordu: Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Osmanlı Türkçesiyle Çekilen Film Bulundu
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, uzun yıllardır kayıp olduğu düşünülen önemli bir bulguya ulaştıklarını duyurdu. X hesabından paylaşım yapan Ersoy, Cumhuriyet’in ilk yıllarında Osmanlı Türkçesiyle çekilen Zafer Yollarında isimli filme ait görüntüleri paylaştı.
Buradan izleyebilirsiniz:
Cumhuriyet'in ilk yıllarında çekilen film bulundu. Osmanlı Türkçesiyle çekilen filme dair video paylaşıldı.
"Türk sinema tarihine ışık tutan önemli bir bulguya ulaştık."
