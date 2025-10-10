Uzun Yıllardır Kayıp Olduğu Sanılıyordu: Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Osmanlı Türkçesiyle Çekilen Film Bulundu

'Arşiv çalışmalarımız kapsamında, uzun yıllardır kayıp olduğu düşünülen “Zafer Yollarında” filmine ait görüntüler tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, bu tarihî yapımın yönetmeninin sanıldığı gibi Fuat Uzkınay değil, sinema ve tiyatromuzun önemli yönetmenlerinden Muhsin Ertuğrul olduğu ortaya çıktı.

Cumhuriyet’in ilk yıllarında çekilen ve Türk sinema tarihinin ilk yeniden canlandırma filmi olarak bilinen “Zafer Yollarında”, Kurtuluş Savaşı’nın destanını beyazperdeye taşımış; filmde ayrıca Kurtuluş Savaşı kahramanı Fahrettin Altay Paşa da kendisini canlandırmıştır.

Gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğuyla kültürel mirasımızı korumaya devam ediyoruz.

Bu kıymetli tespiti gerçekleştiren Sinema Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum.'