onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Uykucu Filmi Konusu Nedir? Uykucu Filmi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Uykucu Filmi Konusu Nedir? Uykucu Filmi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.10.2025 - 20:05

Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu’nun başrolünde yer aldığı Uykucu filmi için geri sayım başladı. Yayın tarihi yaklaşan Uykucu filmi için hayranlar heyecanla bekliyor. Eşref Rüya dizisinde başrol karaktere hayat veren Çağatay Ulusoy, Uykucu filmini sezon arasında çekmişti. Peki ya Uykucu’nun oyuncu kadrosunda kimler var, konusu nedir? Gelin detaylara geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uykucu Filmi Konusu

Uykucu Filmi Konusu

Çağatay Ulusoy’un canlandırdığı Ferman karakteri, gizli bir yapının içinde “uyanık kalmak” zorunda bırakılır; her hamlesi hem canlılığını hem de sadakatini test eder. Elçin Sangu’nun rol aldığı Saye karakteriyle ilişkisi, sadakat ve güven sınavları üzerinden gerilim yaratır. Film, ajan dünyasının iç yüzünü, kimlik karmaşaları ve güçlü karakter dönüşümleriyle izleyiciye soluk almadan izlenebilecek bir deneyim sunuyor.

Uykucu Oyuncu Kadrosu

Uykucu Oyuncu Kadrosu

Uykucu filminin başrolünde Çağatay Ulusoy, gizli bir örgüt içinde görev yapan ve kendi vicdanıyla mücadele eden Ferman karakterine hayat veriyor. Ulusoy’a, güçlü bir kadın figürü olan Saye karakteriyle Elçin Sangu eşlik ediyor; Saye, Ferman’ın hem en büyük destekçisi hem de en zorlu sınavı olacak. Kadroda ayrıca deneyimli oyuncular Barış Falay, Tamer Levent, Ferit Kaya, Musa Uzunlar, Hakan Boyav ve Ece Özdikici gibi isimler yer alıyor.

Uykucu Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Uykucu Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Uykucu, sinema filmi olarak tasarlanmış durumda.  Vizyon tarihi 29 Ekim 2025 olarak açıklandı.  Senaristliğini Kubilay Tat üstleniyor, yönetmeni ise Can Ulkay.

Uykucu Son Haberler

Uykucu Son Haberler

Fragman yayınlandı ve filmle ilgili kareler sosyal medyada yayınlandı. Film posteri ve tanıtım görselleri paylaşılmaya başlanmış durumda.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın