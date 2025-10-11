Uykucu Filmi Konusu Nedir? Uykucu Filmi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Uykucu filminin başrolünde Çağatay Ulusoy, gizli bir örgüt içinde görev yapan ve kendi vicdanıyla mücadele eden Ferman karakterine hayat veriyor. Ulusoy’a, güçlü bir kadın figürü olan Saye karakteriyle Elçin Sangu eşlik ediyor; Saye, Ferman’ın hem en büyük destekçisi hem de en zorlu sınavı olacak. Kadroda ayrıca deneyimli oyuncular Barış Falay, Tamer Levent, Ferit Kaya, Musa Uzunlar, Hakan Boyav ve Ece Özdikici gibi isimler yer alıyor.