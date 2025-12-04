onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Minecraft Filmi Konusu Nedir? Minecraft Oyuncuları Kimler? Minecraft 2 Ne Zaman Çıkacak?

Minecraft Filmi Konusu Nedir? Minecraft Oyuncuları Kimler? Minecraft 2 Ne Zaman Çıkacak?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
04.12.2025 - 14:42

Minecraft filmi 2025 yılında Türkiye'de en çok aratılan film oldu. Google arama sonuçlarında ön plana çıkan filmin konusu ve içeriği merak edildi. 4 Nisan 2025’te dünya çapında vizyona giren Minecraft filminin konusu, yönetmeni ve film hakkında tüm detayları içeriğimizde bulabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Minecraft Filmi Konusu Nedir?

Minecraft Filmi Konusu Nedir?
  • Minecraft filmin hikaye, farklı geçmişlere sahip dört uyumsuz karakterin (Garrett “The Garbage Man” Garrison, Henry, Natalie ve Dawn) bir portaldan geçerek, oyunun dünyasına benzer kübik bir evren olan “Overworld”e düşmesiyle başlıyor. Bu yeni dünyadan geri dönebilmek için, grup içinde “ustalaşmış bir crafter” (zanaatkar) olan Steve’in rehberliğinde bir maceraya atılıyorlar. Ancak film eğlenceli havasına rağmen zombiler, Piglin’ler ve diğer tehlikeli yaratıklarla karşılaşmalar ve çatışmalar içeriyor. Bu yönüyle de bütünüyle bir çocuk filmi gibi algılanmaktan uzaklaşıyor.

Minecraft Filmi Oyuncuları

Minecraft Filmi Oyuncuları

Minecraft filminde rol alan oyuncular ve karakterlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Steve – Jack Black 

  • Garrett “The Garbage Man” Garrison – Jason Momoa 

  • Natalie – Emma Myers 

  • Dawn – Danielle Brooks 

  • Henry – Sebastian Hansen

Minecraft Filmi Ödülleri ve Adaylıkları

Minecraft Filmi Ödülleri ve Adaylıkları

2025 Nickelodeon Kids' Choice Awards’de:

  • Favori Film “Movie Favorite” adayı oldu.

  • Favori Film Aktörü “Favorite Movie Actor” ödülünü Jack Black kazandı. 

  • Favori “Butt-Kicker” (kalabalığın sevdiği aksiyon kahramanı) ödülünü Emma Myers kazandı.

Minecraft 2 Ne Zaman Gelecek? Minecraft 2 Yayın Tarihi

Minecraft 2 Ne Zaman Gelecek? Minecraft 2 Yayın Tarihi

Minecraft 2 adlı devam filminin vizyon tarihi 23 Temmuz 2027 olarak açıklandı.

Minecraft Filmi, Türkiye'de Google'da 2025 yılında en çok aratılan film oldu.

Minecraft Filmi, Türkiye'de Google'da 2025 yılında en çok aratılan film oldu.

Google 2025 arama sonuçları yayınlandı. Türkiye'de en çok aratılan film Minecraft oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın