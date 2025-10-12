Yeniden Oynamaya Yeşil Işık Yakmıştı: Rekoru 20 Yıldır Kırılamayan Filmin Devam Filminde Başrol Değişti!
2004 yapımı Tutku: Hz. İsa'nın Çilesi'nde (The Passion Of The Christ) başrolü Jim Caviezel, geçtiğimiz aylarda devam filmi için yeşil ışık yakmıştı. Ancak oyuncu, filmin devam filminde rol almayacak.
2004 yapımı Tutku: Hz. İsa'nın Çilesi'nin iki bölümden oluşan devam filmi 2027'de yayınlanacak.
Jim Caviezel'in Hz. İsa'yı, Monica Bellucci'ninse Mecdelli Meryem'i canlandırdığı ilk filmin ardından, devam filminde rol almayacakları öğrenildi.
