Yeniden Oynamaya Yeşil Işık Yakmıştı: Rekoru 20 Yıldır Kırılamayan Filmin Devam Filminde Başrol Değişti!

Hz. İsa'nın çarmıha gerilmesinden önceki son 12 saatini konu alan ilk film, 20 yıl boyunca ABD'de 18 yaş kısıtlamalı yapımlar arasında en yüksek gişe hasılatına ulaşan film unvanını taşıyordu. ABD'de 370 milyon dolarlık hasılatıyla rekor kıran yapım, geçtiğimiz yıl tahtını Deadpool & Wolverine'e kaptırmıştı. Marvel filminin ABD hasılatı 636 milyon doları aşmıştı.

Tutku: İsa'nın Çilesi, sadece 30 milyon dolarlık bütçeyle dünya çapında 610 milyon dolarlık gişe elde ederek bağımsız film tarihinin en büyük başarılarından biri olmayı sürdürürken, filmin devamında ilk bölümün başrolleri Jim Caviezel ve Monica Bellucci'nin rol almayacağı öğrenildi.

Nisan ayında verdiği röportajda Jim Caviezel, 'Bu tarz şeyleri yapmak zaman alıyor. Korkuyor muyum? Evet, ama ben korkmayan bir aktörle çalışmazdım çünkü bu hazır olmadığını gösterirdi.' demişti. Yeni filmde başrolde kim rol alacak henüz bilinmiyor.