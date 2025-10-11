Godfather ile Hafızalara Kazınan Oscarlı Oyuncu Diane Keaton Hayatını Kaybetti

Diane Keaton’ın kariyerindeki dönüm noktası, Francis Ford Coppola’nın yönettiği The Godfather (1972) oldu. Al Pacino’nun canlandırdığı Michael Corleone’nin eşi Kay Adams rolüyle büyük çıkış yaptı ve serinin sonraki iki filminde de yer aldı. Aynı dönemde Woody Allen ile Play It Again, Sam, Sleeper ve Love and Death gibi filmlerde çalıştı. 1977 yapımı Annie Hall’daki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kazandı ve tarzıyla moda ikonuna dönüştü.

1980’ler ve 90’larda Reds, Baby Boom ve Father of the Bride filmleriyle başarısını sürdürdü. Nancy Meyers’la işbirliği Something’s Gotta Give (2003) ile ikinci Oscar adaylığını getirdi. 1996’da The First Wives Club ile geniş kitlelere ulaştı. 2000’li yıllarda The Family Stone, Book Club ve The Young Pope gibi yapımlarda rol aldı.

Oyunculuğun yanı sıra yönetmenlik de yapan Keaton, Heaven (1987) ve Hanging Up (2000) filmlerini yönetti, Twin Peaks dizisinde kamera arkasına geçti. Yaklaşık altmış yıllık kariyerinde Oscar, BAFTA ve Altın Küre kazanan Diane Keaton, Hollywood’un en saygın isimlerinden biri olarak anılacak.