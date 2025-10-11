onedio
Godfather ile Hafızalara Kazınan Oscarlı Oyuncu Diane Keaton Hayatını Kaybetti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.10.2025 - 23:44

Hollywood’un efsanevi isimlerinden Diane Keaton, 79 yaşında yaşamını yitirdi. The Godfather, Father of the Bride ve First Wives Club filmleriyle hafızalara kazınan usta oyuncunun, Kaliforniya’daki evinde hayatını kaybettiği ailesi tarafından doğrulandı. Ölüm nedenine dair ayrıntılar açıklanmadı. Keaton’un yakınları, bu zor dönemde mahremiyet talebinde bulundu. Sinema dünyası, Oscar ödüllü yıldızın kaybıyla büyük bir üzüntü yaşıyor.

Broadway Müzikali hayatını değiştirdi.

1946’da Los Angeles’ta Diane Hall adıyla dünyaya gelen Diane Keaton, dört kardeşin en büyüğüydü. Babası inşaat mühendisi, annesi ise sahne sanatçısı olma hayalini gerçekleştirememiş bir ev hanımıydı. Keaton, annesinden ilham aldığını sık sık dile getiriyor ve “O, benim ilk kahramanımdı” diyordu.

Lisede tiyatroya ilgi duymaya başlayan Keaton, 1964’te mezun olduktan sonra tiyatro eğitimi aldı ancak kısa süre sonra New York’a taşınarak sahne hayatına atıldı. Broadway’deki ilk büyük çıkışını Hair müzikaliyle yaptı. Aynı dönemde yeme bozukluğu ile mücadele eden Keaton, yıllar sonra bu dönemi “Kimseye fark ettirmemeye çalıştığım gizli bir savaş” sözleriyle anlatmıştı.

The Godfather filmiyle zirveyi gördü.

Diane Keaton’ın kariyerindeki dönüm noktası, Francis Ford Coppola’nın yönettiği The Godfather (1972) oldu. Al Pacino’nun canlandırdığı Michael Corleone’nin eşi Kay Adams rolüyle büyük çıkış yaptı ve serinin sonraki iki filminde de yer aldı. Aynı dönemde Woody Allen ile Play It Again, Sam, Sleeper ve Love and Death gibi filmlerde çalıştı. 1977 yapımı Annie Hall’daki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kazandı ve tarzıyla moda ikonuna dönüştü.

1980’ler ve 90’larda Reds, Baby Boom ve Father of the Bride filmleriyle başarısını sürdürdü. Nancy Meyers’la işbirliği Something’s Gotta Give (2003) ile ikinci Oscar adaylığını getirdi. 1996’da The First Wives Club ile geniş kitlelere ulaştı. 2000’li yıllarda The Family Stone, Book Club ve The Young Pope gibi yapımlarda rol aldı.

Oyunculuğun yanı sıra yönetmenlik de yapan Keaton, Heaven (1987) ve Hanging Up (2000) filmlerini yönetti, Twin Peaks dizisinde kamera arkasına geçti. Yaklaşık altmış yıllık kariyerinde Oscar, BAFTA ve Altın Küre kazanan Diane Keaton, Hollywood’un en saygın isimlerinden biri olarak anılacak.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
