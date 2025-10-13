Şeytan Marka Giyer 2, 20 Yıl Sonra Geliyor: Kadroda Dünyaca Ünlü Şarkıcı da Yer Alacak!
Şeytan Marka Giyer 2 resmen yolda ve bekleyişe değecek gibi görünüyor. İlk filmden 20 yıl sonra aynı dünyanın kapısı yeniden aralanıyor. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt ve Stanley Tucci’nin dönüşü, hayranları şimdiden heyecanlandırdı. Asıl ise kadroda dünyaca ünlü bir şarkıcının yer alacağının açıklanması gündem oldu.
Kaynak: Independent
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Devam projesi, ilk filmin yaratıcı ekibini de geri getiriyor: senaryoda Aline Brosh McKenna, yönetmen koltuğunda David Frankel yer alacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Lady Gaga, Şeytan Marka Giyer 2 ile setlere dönmeye hazırlanıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
orijinal ismi şeytan prada giyer