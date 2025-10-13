Şeytan Marka Giyer 2, 20 Yıl Sonra Geliyor: Kadroda Dünyaca Ünlü Şarkıcı da Yer Alacak!

İlk filmde Miranda Priestly ile sinema tarihine geçen Meryl Streep’in bu kez dergi dünyasının değişen ekonomisiyle boğuşacağı aktarılıyor. Söylenene göre Miranda, reklam gelirleri için artık lüks bir moda grubunda üst düzey yönetici olan eski asistanıyla karşı karşıya gelecek. Andy Sachs’in (Anne Hathaway) bu hikayeye nasıl bağlanacağı ise şimdilik saklı tutuluyor. Kadro tarafında dikkat çeken sürpriz ise pop dünyasının büyük bir yıldızının projeye katılması.