Şeytan Marka Giyer 2, 20 Yıl Sonra Geliyor: Kadroda Dünyaca Ünlü Şarkıcı da Yer Alacak!

Şeytan Marka Giyer 2, 20 Yıl Sonra Geliyor: Kadroda Dünyaca Ünlü Şarkıcı da Yer Alacak!

13.10.2025 - 15:37

Şeytan Marka Giyer 2 resmen yolda ve bekleyişe değecek gibi görünüyor. İlk filmden 20 yıl sonra aynı dünyanın kapısı yeniden aralanıyor. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt ve Stanley Tucci’nin dönüşü, hayranları şimdiden heyecanlandırdı. Asıl ise kadroda dünyaca ünlü bir şarkıcının yer alacağının açıklanması gündem oldu.

Kaynak: Independent

Devam projesi, ilk filmin yaratıcı ekibini de geri getiriyor: senaryoda Aline Brosh McKenna, yönetmen koltuğunda David Frankel yer alacak.

İlk filmde Miranda Priestly ile sinema tarihine geçen Meryl Streep’in bu kez dergi dünyasının değişen ekonomisiyle boğuşacağı aktarılıyor. Söylenene göre Miranda, reklam gelirleri için artık lüks bir moda grubunda üst düzey yönetici olan eski asistanıyla karşı karşıya gelecek. Andy Sachs’in (Anne Hathaway) bu hikayeye nasıl bağlanacağı ise şimdilik saklı tutuluyor. Kadro tarafında dikkat çeken sürpriz ise pop dünyasının büyük bir yıldızının projeye katılması.

Lady Gaga, Şeytan Marka Giyer 2 ile setlere dönmeye hazırlanıyor.

Kendisi şarkılarıyla adını hafızalarımıza kazımışken şimdiyse çok konuşulacak bir projede yer almasıyla merak uyandırdı.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
GardıropFuat

orijinal ismi şeytan prada giyer