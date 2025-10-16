Takipsizlik Kararı Çıkmış: Sevgilisinin 1,5 Milyon TL Dolandırdığını İddia Eden Kadın Soluğu Müge Anlı’da Aldı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezona devam ederken bugün Aslı Akgün adlı vatandaşın olayı konuşuldu. Kadın, eski sevgilisi tarafından 1,5 milyon TL dolandırıldığını iddia etti. Eski sevgilisi ise yayına bağlandı ve sürecin mahkeme ile sonuçlandığını dile getirdi. Müge Anlı, olayı aydınlatmak için araştırmalara devam ederken gelin yayındaki o anları izleyelim!