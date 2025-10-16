onedio
Takipsizlik Kararı Çıkmış: Sevgilisinin 1,5 Milyon TL Dolandırdığını İddia Eden Kadın Soluğu Müge Anlı'da Aldı

Takipsizlik Kararı Çıkmış: Sevgilisinin 1,5 Milyon TL Dolandırdığını İddia Eden Kadın Soluğu Müge Anlı’da Aldı

Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
16.10.2025 - 13:26

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezona devam ederken bugün Aslı Akgün adlı vatandaşın olayı konuşuldu. Kadın, eski sevgilisi tarafından 1,5 milyon TL dolandırıldığını iddia etti. Eski sevgilisi ise yayına bağlandı ve sürecin mahkeme ile sonuçlandığını dile getirdi. Müge Anlı, olayı aydınlatmak için araştırmalara devam ederken gelin yayındaki o anları izleyelim!

İşte detaylar 👇

Mahkemeye taşınan sürecin takipsizlik ile sonuçlandığı aktarıldı.

Ancak Aslı Akgün, eski sevgilisinin tüm anlattıkları için yalan söylediğini dile getirdi. Borcunu ödemediğini ve kendisine şiddet uyguladığını da ekledi.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
