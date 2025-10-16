Memik Dede Karakterine Hayat Veren Arif Erkin Güzelbeyoğlu Sevenlerine Böyle Teşekkür Etmişti

Kıymetli sanatçılarımızdan Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun vefat haberi tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Yabancı Damat dizisiyle Memik Dede olarak tanıdığımız isim kendini herkese sevdirmeyi başarmıştı. Memik Dede karakteri artık evimizden biri gibi benimsenmişti. Vefat haberi ise derin üzüntü yarattı.

Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun sevenlerine teşekkür ettiği bir videosu yeniden gündeme gelirken, paylaşım yapanlar onu bu videosuyla andı. Gelin birlikte izleyelim…