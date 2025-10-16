onedio
Memik Dede Karakterine Hayat Veren Arif Erkin Güzelbeyoğlu Sevenlerine Böyle Teşekkür Etmişti

Memik Dede Karakterine Hayat Veren Arif Erkin Güzelbeyoğlu Sevenlerine Böyle Teşekkür Etmişti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
16.10.2025 - 14:41

Kıymetli sanatçılarımızdan Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun vefat haberi tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Yabancı Damat dizisiyle Memik Dede olarak tanıdığımız isim kendini herkese sevdirmeyi başarmıştı. Memik Dede karakteri artık evimizden biri gibi benimsenmişti. Vefat haberi ise derin üzüntü yarattı. 

Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun sevenlerine teşekkür ettiği bir videosu yeniden gündeme gelirken, paylaşım yapanlar onu bu videosuyla andı. Gelin birlikte izleyelim…

İşte o anlar 👇

Eylül ayında 90. yaş gününü kutlamıştı.

Eylül ayında 90. yaş gününü kutlamıştı.

Sosyal medya kullanıcıları da kendisine iyi dileklerini iletmişti. Birçok önemli projede yer alan Güzelbeyoğlu, sektörün değerli isimlerindendi. Ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz. Kendisi her daim Yabancı Damat’ın en sevileni olan Memik Dede’si olarak tebessüm ettirmeye devam edecek…

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
