Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun Yabancı Damat Dizisinde En Çok Sevilen “Memik Dede” Sahneleri
Usta sanatçımız Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti. Yabancı Damat dizisindeki Memik Dede rolüyle tüm Türkiye’ye kendini tanıtan değerli oyuncumuz vefat haberiyle sevenlerini yasa boğdu. Sektörün önde gelen isimlerindendi kendisi. Uzun süredir ekranlarda olmasa da geçtiğimiz haftalarda 90. yaş gününü kutlamıştı ve mum üflediği fotoğrafına beğeniler yağmıştı.
Şimdiyse Yabancı Damat dizisinden en sevilen Memik Dede sahnelerini derleyerek usta oyuncumuza veda etmek istedik. Yakınlarına sabırlar diliyoruz. Gelin diziden kesitlere geçelim…
