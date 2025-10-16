onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun Yabancı Damat Dizisinde En Çok Sevilen “Memik Dede” Sahneleri

Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun Yabancı Damat Dizisinde En Çok Sevilen “Memik Dede” Sahneleri

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
16.10.2025 - 14:07

Usta sanatçımız Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti. Yabancı Damat dizisindeki Memik Dede rolüyle tüm Türkiye’ye kendini tanıtan değerli oyuncumuz vefat haberiyle sevenlerini yasa boğdu. Sektörün önde gelen isimlerindendi kendisi. Uzun süredir ekranlarda olmasa da geçtiğimiz haftalarda 90. yaş gününü kutlamıştı ve mum üflediği fotoğrafına beğeniler yağmıştı.

Şimdiyse Yabancı Damat dizisinden en sevilen Memik Dede sahnelerini derleyerek usta oyuncumuza veda etmek istedik. Yakınlarına sabırlar diliyoruz. Gelin diziden kesitlere geçelim…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın