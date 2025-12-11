onedio
MasterChef Barbaros Yoloğlu Hakkında Psikolojik ve Ekonomik Şiddet İddiası

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.12.2025 - 12:30

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye Altın Kupa tüm hızıyla sürerken, adını MasterChef'le duyuran ve Altın Kupa'da da yarışan Barbaros Yoloğlu ile ilgili önemli iddialar ortaya atıldı. 2023 yılında Şule İdil Aydın'la evlenen Barbaros boşandığını açıklamıştı. Ancak eşi Şule İdil Aydın, boşanma iddiasını yalanlarken önemli iddialarda bulundu.

Adını MasterChef'le duyuran Barbaros Yoloğlu, 2023 yılında Şule İdil Aydın'la dünyaevine girmişti.

Samsunlu olduğu bilinen Barbaros, memleketinde bir restoran açmış ve MasterChef'le elde ettiği tanınırlıkla da adından söz ettirmişti. Katıldığı ilk sezonda ikinci olmayı başaran Barbaros, şimdilerde MasterChef Türkiye Altın Kupa'da da yarışıyor ve yarışmanın favorilerinden biri olarak görülüyor.

Boşandığını açıklayan Barbaros'a eşi, psikolojik ve ekonomik şiddet iddialarında bulundu.

Şule İdil Aydın, Barbaros tarafından açılan boşanma davası bulunmadığını açıkladı. Aydın ayrıca, İstanbul'da açtığı iş yeri için kendi üzerine birçok kredi çekildiğini iddia etti. Yaklaşık bir yıldır psikolojik ve ekonomik şiddet gördüğü iddiasıyla Barbaros'a boşanma davası açtığını duyurdu.

