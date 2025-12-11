MasterChef Barbaros Yoloğlu Hakkında Psikolojik ve Ekonomik Şiddet İddiası
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye Altın Kupa tüm hızıyla sürerken, adını MasterChef'le duyuran ve Altın Kupa'da da yarışan Barbaros Yoloğlu ile ilgili önemli iddialar ortaya atıldı. 2023 yılında Şule İdil Aydın'la evlenen Barbaros boşandığını açıklamıştı. Ancak eşi Şule İdil Aydın, boşanma iddiasını yalanlarken önemli iddialarda bulundu.
Adını MasterChef'le duyuran Barbaros Yoloğlu, 2023 yılında Şule İdil Aydın'la dünyaevine girmişti.
Boşandığını açıklayan Barbaros'a eşi, psikolojik ve ekonomik şiddet iddialarında bulundu.
