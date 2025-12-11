Kızılcık Şerbeti'nde Rüzgar'ın Ardından Nursema'nın Partnerlerinden Biri Daha Dönüyor!
Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak, Ece İrtem ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'in ardından kadroyu ve hikayeyi güçlendirme çabaları devam ediyor. Her ne kadar reytingler düşse de dizi hala 6+ reyting almayı sürdürüyor. Nursema'nın eski partnerlerinden Rüzgar'ın dahil olacağının açıklanmasının ardından eski bir partnerinin daha diziye döneceği öğrenildi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Kızılcık Şerbeti'nin en sevilen karakterlerinden biri olan Firaz, geçirdiği değişimle adeta bambaşka biri olmuş ve nefret edilesi biri haline dönüşmüştü.
Firaz uğruna harcanan karakterlerden biri olan İlhami, onun ayrılığının ardından diziye dönüyor.
