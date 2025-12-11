onedio
Kızılcık Şerbeti'nde Rüzgar'ın Ardından Nursema'nın Partnerlerinden Biri Daha Dönüyor!

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.12.2025 - 08:13

Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak, Ece İrtem ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'in ardından kadroyu ve hikayeyi güçlendirme çabaları devam ediyor. Her ne kadar reytingler düşse de dizi hala 6+ reyting almayı sürdürüyor. Nursema'nın eski partnerlerinden Rüzgar'ın dahil olacağının açıklanmasının ardından eski bir partnerinin daha diziye döneceği öğrenildi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Kızılcık Şerbeti'nin en sevilen karakterlerinden biri olan Firaz, geçirdiği değişimle adeta bambaşka biri olmuş ve nefret edilesi biri haline dönüşmüştü.

Firaz'ın bu dönüşümü izleyiciden tepki çekse de karaktere hayat veren Batuhan Bozkurt Yüzgüleç de Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak ve Ece İrtem'le birlikte diziden ayrılan isimlerden biri olmuştu.

Firaz uğruna harcanan karakterlerden biri olan İlhami, onun ayrılığının ardından diziye dönüyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide kadroyu ve hikayeyi güçlendirme çabası sürerken Nursema'nın eski partnerlerinden Yiğit Kirazcı'nın diziye döneceği öğrenilmişti. Diziye dönüşü birkaç bölüm ertelenen Yiğit Kirazcı'nın ardından, Nursema'nın önce aşık olup sonra terk ettiği İlhami'nin de diziye yeniden dahil olacağı öğrenildi. Fatih Gürhan, fenomen diziye dönecek isimlerden biri olacak.

