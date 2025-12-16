onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
2025'te Esra Erol'da İzlediğimiz Her Biri Şoke Eden Olaylar

2025'te Esra Erol'da İzlediğimiz Her Biri Şoke Eden Olaylar

Esra Erol
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.12.2025 - 08:31

2025'in son günlerinde  ATV ekranlarına damga vuran Esra Erol'da programının en şaşırtan olaylarını sizler için derledik. Bakalım koca bir yılda Esra Erol'da neler oldu? İşte Esra Erol'un programından en şoke edici olaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran Özlem Işıkcan, kamuoyunu sarsan bir iddiada bulundu.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran Özlem Işıkcan, kamuoyunu sarsan bir iddiada bulundu.

İddiaya göre, cezaevinde bulunan baba Hidayet Işıkcan, küçük kızını Kamilcan Kurumlu’ya “başlık parası” karşılığında verdi. Programda anne ve Kurumlu ailesi konuşurken, ekrana yansıyan düğün görüntüleri izleyenleri adeta şoke etti.

Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında yine akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında yine akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Hüseyin adlı kişi, eski eşinin içinde çocuklarının ameliyat parasının da bulunduğu 1 milyon TL'yi alarak, Hüseyin'in yeni sevgilisinin eşiyle kaçtığını iddia etti. Araştırılan olayın sonunda eski eş ve sevgilisi ve iddia sahibi gözaltına alındı.

Gündüz kuşağında herkesi "Pes" dedirten isimlere bir yenisi daha eklendi.

Gündüz kuşağında herkesi "Pes" dedirten isimlere bir yenisi daha eklendi.

Esra Erol'da programını izlerken görmediğimiz şey kalmadı, diyorsanız yanılıyorsunuz. Her yeni yayında bir öncekini unutturacak bir şey mutlaka yaşanıyor. Bu kez de Yıldız ve Adem çifti sinirlerimizi hoplatmayı başardı. Ünlü sunucu Esra Erol da kendini tutamadı.

Meğer ergenlik çağındaki genç kızları ilgisizlik nedeniyle günlerce komşularında kalmıştı. Hatta Adem Bey'in çocuğu döverek parka bıraktığı da iddia edildi. Çocuklar gece yarılarına kadar dışarıda kalıyordu ancak ne Yıldız Hanım ne de Adem Bey bu duruma bir el atmamıştı. Dahası çocukların bu süreçte çevrelerine zarar verdiği ve istismara uğradığı iddiaları da havalarda uçuştu. Ancak tüm bunlar konuşulurken ikilinin tek derdi aşk meşk işleriydi.

Esra Erol’da programına katılan Yılmaz adlı bir adamın sözleri herkesi şaşkına çevirdi.

Esra Erol’da programına katılan Yılmaz adlı bir adamın sözleri herkesi şaşkına çevirdi.

Eşinin kaybından 15 gün sonra evlenen adam 'Rahmetli eşimi gömerken benimle konuştu!' dedi. Mezardan kalkıp ölen eşinin kendisiyle konuştuğunu iddia eden Yılmaz sözleri duyanları hayrete düşürdü.

Dilek adlı zihinsel engelli genç kız, nişanlısı ve annesinin kaçtığını iddia etti.

Dilek adlı zihinsel engelli genç kız, nişanlısı ve annesinin kaçtığını iddia etti.

Annesi ve nişanlısının ilişkisi olduğunu ve altınları da alarak kaçtıklarını iddia eden genç kız, onlardan şiddet gördüğünü açıkladı. Yayına telefonla bağlanan bir izleyici de anne Güldane'nin Cuma'dan 3 aylık hamile olduğunu iddia etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Esra Erol'da izleyenleri şoke eden anlar yaşandı.

Esra Erol'da izleyenleri şoke eden anlar yaşandı.

Evlilik için belge alamayan Abdullah'ın, Müge Anlı'dan tanıdığımız ünlü psikiyatr Prof. Dr. Arif Verimli'ye gittiği ve psikolojik sağlığını ölçmek için verilen 600 soruluk testi salladığı ortaya çıktı.

Esra Erol'a kendini kefenleyen Nilüfer Hanım'ın anlattıkları damgasını vurdu.

Esra Erol'a kendini kefenleyen Nilüfer Hanım'ın anlattıkları damgasını vurdu.

Eski sevgilisinin psikolojik şiddetine maruz kaldığını söyleyen Nilüfer Hanım, kendini neden kefenlediğini açıkladı. Yayına mağdur taraf olarak katılan kadının kefenli fotoğrafı izleyenleri şaşkınlıklar içerisinde bıraktı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın