2025'te Esra Erol'da İzlediğimiz Her Biri Şoke Eden Olaylar

Esra Erol'da programını izlerken görmediğimiz şey kalmadı, diyorsanız yanılıyorsunuz. Her yeni yayında bir öncekini unutturacak bir şey mutlaka yaşanıyor. Bu kez de Yıldız ve Adem çifti sinirlerimizi hoplatmayı başardı. Ünlü sunucu Esra Erol da kendini tutamadı.

Meğer ergenlik çağındaki genç kızları ilgisizlik nedeniyle günlerce komşularında kalmıştı. Hatta Adem Bey'in çocuğu döverek parka bıraktığı da iddia edildi. Çocuklar gece yarılarına kadar dışarıda kalıyordu ancak ne Yıldız Hanım ne de Adem Bey bu duruma bir el atmamıştı. Dahası çocukların bu süreçte çevrelerine zarar verdiği ve istismara uğradığı iddiaları da havalarda uçuştu. Ancak tüm bunlar konuşulurken ikilinin tek derdi aşk meşk işleriydi.