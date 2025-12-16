2025'te Esra Erol'da İzlediğimiz Her Biri Şoke Eden Olaylar
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran Özlem Işıkcan, kamuoyunu sarsan bir iddiada bulundu.
Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında yine akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Gündüz kuşağında herkesi "Pes" dedirten isimlere bir yenisi daha eklendi.
Esra Erol’da programına katılan Yılmaz adlı bir adamın sözleri herkesi şaşkına çevirdi.
Dilek adlı zihinsel engelli genç kız, nişanlısı ve annesinin kaçtığını iddia etti.
Esra Erol'da izleyenleri şoke eden anlar yaşandı.
Esra Erol'a kendini kefenleyen Nilüfer Hanım'ın anlattıkları damgasını vurdu.
