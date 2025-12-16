Prens, Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti... O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'e Katılacak 6 İsim Belli Oldu

Yılbaşı gecelerinin vazgeçilmez programı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel için hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Gecenin en çok izlenen programı olan O Ses Türkiye'ye katılacak isimler de birer birer belli oluyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Prens, Taşacak Bu Deniz, Kuruluş Orhan, Kızılcık Şerbeti gibi dizilerde rol alan ünlü isimlerden 6'sı şimdiden belli oldu bile!

Kaynak: Birsen Altuntaş