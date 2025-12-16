Prens, Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti... O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'e Katılacak 6 İsim Belli Oldu
Yılbaşı gecelerinin vazgeçilmez programı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel için hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Gecenin en çok izlenen programı olan O Ses Türkiye'ye katılacak isimler de birer birer belli oluyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Prens, Taşacak Bu Deniz, Kuruluş Orhan, Kızılcık Şerbeti gibi dizilerde rol alan ünlü isimlerden 6'sı şimdiden belli oldu bile!
Bir yılı daha geride bırakırken yılbaşını evde geçireceklerin tercihlerinden biri yine O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı olacak.
Taşacak Bu Deniz, Prens, O Ses Türkiye, Kızılcık Şerbeti gibi yapımlarda rol alan isimler O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında olacak.
