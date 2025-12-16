onedio
Prens, Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti... O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'e Katılacak 6 İsim Belli Oldu

O Ses Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.12.2025 - 08:31

Yılbaşı gecelerinin vazgeçilmez programı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel için hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Gecenin en çok izlenen programı olan O Ses Türkiye'ye katılacak isimler de birer birer belli oluyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Prens, Taşacak Bu Deniz, Kuruluş Orhan, Kızılcık Şerbeti gibi dizilerde rol alan ünlü isimlerden 6'sı şimdiden belli oldu bile!

Bir yılı daha geride bırakırken yılbaşını evde geçireceklerin tercihlerinden biri yine O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı olacak.

Her yıl reyting zirvesine oturmayı başaran O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı 2026'yı karşılarken de yine ekranlarda olacak. Çekimleri 23 Aralık günü yapılacak olan O Ses Türkiye'nin yılbaşı için konukları şimdiden netleşmeye başladı.

Taşacak Bu Deniz, Prens, O Ses Türkiye, Kızılcık Şerbeti gibi yapımlarda rol alan isimler O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında olacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ava Yaman, Burak Yörük, Rabia Soytürk, Feyza Civelek, Mahsun Karaca, Cihan Ünal, Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat O Ses'e katılacak isimler arasında yer alıyor. Altuntaş'ın haberinde yer alan bilgiye göre, Ava Yaman ve Burak Yörük programda ayrı ayrı sahne alacak.

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
