Neredeyse 8 Sene Olmuştu: Beyaz Show Kanal D'de Geri Dönüyor!

Neredeyse 8 Sene Olmuştu: Beyaz Show Kanal D'de Geri Dönüyor!

15.12.2025 - 21:22

1996 yılından 2018'e kadar ekranlarda yayınlanan ve cuma akşamlarının vazgeçilmez programı olan Beyaz Show, yaklaşık 8 senedir ekranlarda yoktu. O günden beri yeniden ne zaman ekranlara döneceği merak edilen Beyaz Show'la ilgili sonunda beklenen gelişme yaşandı! Kanal D resmi hesabı, 'Sana bir sürprizim var!' diyerek paylaştı.

Yayın hayatına 1996 yılında başlayan Beyaz Show, cuma akşamlarının vazgeçilmez eğlence programıydı.

2018'de ekrana veda etmesinin ardından boşluğu bir türlü dolmayan Beyaz Show'un bir gün yeniden ekranlara döneceği konuşuluyordu. Her yıl ortaya atılan 'Bu kez dönecek' iddiası sonunda netlik kazandı! Kanal D, Beyazıt Öztürk'le yayınladığı bir videoyla herkesi heyecanlandırdı.

Kanal D'nin paylaştığı video:

Ve tabii sevenleri anında yorumlara koştu:

