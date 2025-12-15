Neredeyse 8 Sene Olmuştu: Beyaz Show Kanal D'de Geri Dönüyor!
1996 yılından 2018'e kadar ekranlarda yayınlanan ve cuma akşamlarının vazgeçilmez programı olan Beyaz Show, yaklaşık 8 senedir ekranlarda yoktu. O günden beri yeniden ne zaman ekranlara döneceği merak edilen Beyaz Show'la ilgili sonunda beklenen gelişme yaşandı! Kanal D resmi hesabı, 'Sana bir sürprizim var!' diyerek paylaştı.
Yayın hayatına 1996 yılında başlayan Beyaz Show, cuma akşamlarının vazgeçilmez eğlence programıydı.
Kanal D'nin paylaştığı video:
Ve tabii sevenleri anında yorumlara koştu:
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
