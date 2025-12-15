onedio
Şebnem Bozoklu'dan Bomba İtiraf: Rüya Gibi Dizisine Girmesinin Sebebi Küfürmüş!

Merve Ersoy
15.12.2025 - 19:32

Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldıktan sonra Rüya Gibi dizisinde rol alan Şebnem Bozoklu, İbrahim Selim'le Bu Gece programına konuk oldu. Show TV'de yayınlanan diziye nasıl dahil olduğunu anlatan Bozoklu, diziye girme sebebinin bir küfür olduğunu dile getirdi.

Show TV'de yayınlanan Rüya Gibi dizisinde rol alan Şebnem Bozoklu, İbrahim Selim'le Bu Gece programında kahkahaya boğan bir itirafta bulundu.

Kızılcık Şerbeti'nde Meri karakterine veda ettikten kısa bir süre sonra yine Show TV dizisi olan Rüya Gibi'nin kadrosuna dahil olan ünlü oyuncu, dizide Fiko karakterine hayat veriyor. Dizide Şebnem Bozoklu'nun yanı sıra Seda Bakan, Ahsen Eroğlu, Uğur Güneş, Emre Bey, Celil Nalçakan ve Devrim Yakut gibi isimler rol alıyor.

Şebnem Bozoklu, Rüya Gibi dizisine dahil olma sebebinin ilk bölümde yer alan bir "küfür" olduğunu itiraf etti.

O sahneyi buradan izleyebilirsiniz:

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
