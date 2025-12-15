Şebnem Bozoklu'dan Bomba İtiraf: Rüya Gibi Dizisine Girmesinin Sebebi Küfürmüş!
Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldıktan sonra Rüya Gibi dizisinde rol alan Şebnem Bozoklu, İbrahim Selim'le Bu Gece programına konuk oldu. Show TV'de yayınlanan diziye nasıl dahil olduğunu anlatan Bozoklu, diziye girme sebebinin bir küfür olduğunu dile getirdi.
Show TV'de yayınlanan Rüya Gibi dizisinde rol alan Şebnem Bozoklu, İbrahim Selim'le Bu Gece programında kahkahaya boğan bir itirafta bulundu.
Şebnem Bozoklu, Rüya Gibi dizisine dahil olma sebebinin ilk bölümde yer alan bir "küfür" olduğunu itiraf etti.
O sahneyi buradan izleyebilirsiniz:
