"Final"i Ekranda Gördüler: Atv Dizisinin Oyuncuları ve Yönetmeni, Dizinin Final Yaptığını Yayında Öğrendiler

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.12.2025 - 08:21

Atv ekranlarında yayınlanan Gözleri KaraDeniz dizisi için final kararı alınıp alınmayacağı yayınlanan son bölümde belli olacaktı. Dizinin 16. bölümünün anlık reytinglerine bakılacağı ve reytingler düşük seyrederse çekilen final sahnesinin yayınlanacağı konuşuluyordu. Ancak dizi yayına 'final' etiketiyle çıktı. Durumdan haberi olmayan ekip şok oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Atv ekranlarında yayınlanan Gözleri KaraDeniz dizisi final yaptı.

16. bölümüyle ekrana gelen dizinin final yapıp yapmayacağına yayınlanan son bölümde karar verileceği iddia edilmişti. İddiaya göre dizinin anlık reytinglerine bakılacak, düşük seyretmesi durumunda alternatif çekilen final sahnesi yayınlanacaktı.

Gözleri KaraDeniz ekibi, dizinin final yaptığını dizi yayınlanınca öğrendiler!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin oyuncuları ve yönetmeni final kararını yeni bölüm sırasında öğrendiler. Dizi ekrana 'final' etiketiyle verilince tüm ekip şok oldu.

Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
