"Final"i Ekranda Gördüler: Atv Dizisinin Oyuncuları ve Yönetmeni, Dizinin Final Yaptığını Yayında Öğrendiler
Atv ekranlarında yayınlanan Gözleri KaraDeniz dizisi için final kararı alınıp alınmayacağı yayınlanan son bölümde belli olacaktı. Dizinin 16. bölümünün anlık reytinglerine bakılacağı ve reytingler düşük seyrederse çekilen final sahnesinin yayınlanacağı konuşuluyordu. Ancak dizi yayına 'final' etiketiyle çıktı. Durumdan haberi olmayan ekip şok oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Atv ekranlarında yayınlanan Gözleri KaraDeniz dizisi final yaptı.
Gözleri KaraDeniz ekibi, dizinin final yaptığını dizi yayınlanınca öğrendiler!
