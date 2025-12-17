Set Çalışanı, Uzak Şehir'deki Alya ve Cihan'ın Sevişme Sahnesinin Nasıl Çekildiğini Açıkladı

Tam 42 bölümdür seyirci, Alya ve Cihan'ın birlikte olmasını bekliyor. Boran'ın komadan uyanıp aşıkların arasına girmesiyle bu ihtimale bel bağlamayı tam bırakmışken Uzak Şehir'de beklenmedik olaylar yaşandı. Geceyi otelde geçirmek zorunda kalan Alya ve Cihan, en sonunda hislerine yenik düşerek birlikte oldu. İkilinin ateşli sahnesi kısa sürede sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

TikTok fenomeni set çalışanı Yener Yalçın, Uzak Şehir'in yeni bölümünü izleyip yorumlarken ateşli sahneye denk geldi ve takipçilerine Alya ve Cihan'ın sevişme sahnesinin nasıl çekildiğini açıkladı. Sahnenin duşta olması sebebiyle mikrofonsuz çekim yapıldığını açıklayan Yalçın, bu tip sahnelerin tek seferde çekildiğinin altını çizdi.