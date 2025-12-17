onedio
Set Çalışanı, Uzak Şehir'deki Alya ve Cihan'ın Sevişme Sahnesinin Nasıl Çekildiğini Açıkladı

Set Çalışanı, Uzak Şehir'deki Alya ve Cihan'ın Sevişme Sahnesinin Nasıl Çekildiğini Açıkladı

Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci
17.12.2025 - 09:32

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de beklenen an geldi. Dizinin büyük aşıkları Alya ve Cihan, tam 42. bölümde sonunda birlikte oldular. Alya ve Cihan'ın ateşli sahnesi sosyal medyayı kasıp kavururken TikTok fenomeni set çalışanı Yener Yalçın, Uzak Şehir'in son bölümünü izleyip sevişme sahnesinin nasıl çekildiğini açıkladı.

KAYNAK: Yener Yalçın

Her hafta yeni bir reyting rekoruna imza atan Uzak Şehir'in son bölümü ortalığı kasıp kavurdu. Çünkü bölümde beklenen Alya ve Cihan kavuşması yaşandı.

Her hafta yeni bir reyting rekoruna imza atan Uzak Şehir'in son bölümü ortalığı kasıp kavurdu. Çünkü bölümde beklenen Alya ve Cihan kavuşması yaşandı.

Tam 42 bölümdür seyirci, Alya ve Cihan'ın birlikte olmasını bekliyor. Boran'ın komadan uyanıp aşıkların arasına girmesiyle bu ihtimale bel bağlamayı tam bırakmışken Uzak Şehir'de beklenmedik olaylar yaşandı. Geceyi otelde geçirmek zorunda kalan Alya ve Cihan, en sonunda hislerine yenik düşerek birlikte oldu. İkilinin ateşli sahnesi kısa sürede sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

TikTok fenomeni set çalışanı Yener Yalçın, Uzak Şehir'in yeni bölümünü izleyip yorumlarken ateşli sahneye denk geldi ve takipçilerine Alya ve Cihan'ın sevişme sahnesinin nasıl çekildiğini açıkladı. Sahnenin duşta olması sebebiyle mikrofonsuz çekim yapıldığını açıklayan Yalçın, bu tip sahnelerin tek seferde çekildiğinin altını çizdi.

Set çalışanının Uzak Şehir'deki Alya ve Cihan sevişmesinin nasıl çekildiğini anlattığı anları buradan izleyebilirsiniz:

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Yorum Yazın