Set Çalışanı, Uzak Şehir'deki Alya ve Cihan'ın Sevişme Sahnesinin Nasıl Çekildiğini Açıkladı
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de beklenen an geldi. Dizinin büyük aşıkları Alya ve Cihan, tam 42. bölümde sonunda birlikte oldular. Alya ve Cihan'ın ateşli sahnesi sosyal medyayı kasıp kavururken TikTok fenomeni set çalışanı Yener Yalçın, Uzak Şehir'in son bölümünü izleyip sevişme sahnesinin nasıl çekildiğini açıkladı.
KAYNAK: Yener Yalçın
Her hafta yeni bir reyting rekoruna imza atan Uzak Şehir'in son bölümü ortalığı kasıp kavurdu. Çünkü bölümde beklenen Alya ve Cihan kavuşması yaşandı.
Set çalışanının Uzak Şehir'deki Alya ve Cihan sevişmesinin nasıl çekildiğini anlattığı anları buradan izleyebilirsiniz:
