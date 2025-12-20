onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Final Riski Olan Ben Leman’ın Kamera Arkası Görüntüleri İlgi Gördü

Final Riski Olan Ben Leman’ın Kamera Arkası Görüntüleri İlgi Gördü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.12.2025 - 19:45

NOW’da yayınlanan Ben Leman, dizisinin kamera arkası görüntüleri sosyal medyada gündeme geldi. Bir X kullanıcısı şarkılı sahnelerin nasıl çekildiğini Ben Leman’ın kamera arkasıyla öğrenmiş, platformda da şaşkınkığını dile getirmişti. Kullanıcının paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Gelin detaylara geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

NOW’da yeni sezonda başlayan Ben Leman dizisi bu hafta final riskiyle seyircilerini endişelendirdi.

NOW’da yeni sezonda başlayan Ben Leman dizisi bu hafta final riskiyle seyircilerini endişelendirdi.

Burçin Terzioğlu, Gökçe Eyüboğlu, Duygu Sarışın ve Selin Şekerci’nin başrolü paylaştığı dizi aslında kendine has bir izleyici kitlesine sahipti. Ancak reyting sonuçları beklentiyi karşılamadı. Final yaptı yapacak derken, iddialar yalanlanmıştı. Bu hafta ise final iddiaları yeniden gündeme geldi ve bu sefer doğrulandı. Yeni bölümün reyting sonuçlarına göre finale gidip gitmeyecekleri anlaşılacak.

Sosyal medyada ise kamera arkasıyla gündeme geldi.

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın