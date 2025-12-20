Final Riski Olan Ben Leman’ın Kamera Arkası Görüntüleri İlgi Gördü

Burçin Terzioğlu, Gökçe Eyüboğlu, Duygu Sarışın ve Selin Şekerci’nin başrolü paylaştığı dizi aslında kendine has bir izleyici kitlesine sahipti. Ancak reyting sonuçları beklentiyi karşılamadı. Final yaptı yapacak derken, iddialar yalanlanmıştı. Bu hafta ise final iddiaları yeniden gündeme geldi ve bu sefer doğrulandı. Yeni bölümün reyting sonuçlarına göre finale gidip gitmeyecekleri anlaşılacak.