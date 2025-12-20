onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Doc Dizisine İddialı Transfer: Ünlü Güzel Kadroda!

Doc Dizisine İddialı Transfer: Ünlü Güzel Kadroda!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.12.2025 - 18:44

NOW’da başlamak üzere hazırlığı devam eden Doc dizisinde yeni bir gelişme yaşandı. Yeni yılda yayınlanması planlanan uyarlama dizi Doc’a ünlü bir oyuncu daha katıldı. Dizinin cast seçimlerine dair geçtiğimiz haftalarda adeta sosyal medya çalkalanmıştı. Şimdiyse diziye dahil olan yeni oyuncu konuşuluyor. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Doc dizisinde başrolde olacağını öğrendiğimiz ilk isim İbrahim Çelikkol olmuştu.

Doc dizisinde başrolde olacağını öğrendiğimiz ilk isim İbrahim Çelikkol olmuştu.

Ünlü oyuncuya başrolde Alina Boz’un eşlik edeceği de açıklanmış ardından ise partnerlerin yer aldığı bir ekip fotoğrafı da paylaşılmıştı. Ancak dizide başrol değişikliğine gidilmiş ve Alina Boz’un yerine Sıla Türkoğlu’yla anlaşma sağlanmıştı. Başrolün değişimiyle birlikte diziseverler X aleminde yorumlarını dile getirmiş, Alina Boz ayrıldığı için üzüldüklerini belirtmişlerdi.

Şimdiyse Şebnem Hassanisoughi’nin de dizinin kadrosunda yer alacağı açıklandı.

Şimdiyse Şebnem Hassanisoughi’nin de dizinin kadrosunda yer alacağı açıklandı.

Ünlü güzel, İbrahim Çelikkol’un hayat verdiği İnan Kural karakterinin eski eşi olan Aylin karakteriyle ekranlarda boy gösterecek. Başarılı oyuncu birçok projede yer almış isimlerden özellikle de Poyraz Karayel’deki performansıyla adını hafızalara kazımıştı.

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek isterseniz 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın