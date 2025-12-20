Doc Dizisine İddialı Transfer: Ünlü Güzel Kadroda!

Ünlü oyuncuya başrolde Alina Boz’un eşlik edeceği de açıklanmış ardından ise partnerlerin yer aldığı bir ekip fotoğrafı da paylaşılmıştı. Ancak dizide başrol değişikliğine gidilmiş ve Alina Boz’un yerine Sıla Türkoğlu’yla anlaşma sağlanmıştı. Başrolün değişimiyle birlikte diziseverler X aleminde yorumlarını dile getirmiş, Alina Boz ayrıldığı için üzüldüklerini belirtmişlerdi.