Doc Dizisine İddialı Transfer: Ünlü Güzel Kadroda!
NOW’da başlamak üzere hazırlığı devam eden Doc dizisinde yeni bir gelişme yaşandı. Yeni yılda yayınlanması planlanan uyarlama dizi Doc’a ünlü bir oyuncu daha katıldı. Dizinin cast seçimlerine dair geçtiğimiz haftalarda adeta sosyal medya çalkalanmıştı. Şimdiyse diziye dahil olan yeni oyuncu konuşuluyor. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
Doc dizisinde başrolde olacağını öğrendiğimiz ilk isim İbrahim Çelikkol olmuştu.
Şimdiyse Şebnem Hassanisoughi’nin de dizinin kadrosunda yer alacağı açıklandı.
