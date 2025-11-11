onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
MG Fiyat Listesi Kasım 2025! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları

MG Fiyat Listesi Kasım 2025! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
11.11.2025 - 09:22

1924 yılında sekizgen logosu ile otomobil piyasasına giriş yapan Morris Garages (MG), Kasım ayı fiyatlarını duyurdu. Üstü açık çift kapılı spor modelleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran MG, 1933 yılında ilk rekoruna imza attı. 2007'den beri ise SAIC Motor çatısı altında faaliyet gösteriyor. Günümüzde ise Euro NCAP tarafından 5 yıldıza layık görülen SUV modelleri otomobil tutkunlarının tercihi oluyor. Peki Yeni HS, MG4, MG7 ve Marvel R'nin güncel fiyatları ne kadar oldu?

İşte, MG'nin Kasım ayı fiyat listesi

Kaynak: https://www.mg-turkey.com/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

MG Fiyat Listesi

MG Fiyat Listesi

Morris Garages, Kasım ayı fiyatlarını duyurdu. Markanın popüler modellerinden MG Yeni HS, Eylül ayında 2.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulmasının ardından yenilenen fiyatları ile Kasım ayında 2.639.000 TL başlangıç fiyatıyla listelerde yerini aldı. Markanın, 'Stoklarla Sınırlı Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatları' kapsamında ise MG HS, 2.380.000 TL'den alıcı ile buluşuyor. 

Uyarı: MG tarafından belirlenen 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatları' aşağı yer alıyor. Markanın internet sitesinden alınan fiyatlar, dönemlik kampanyalar ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

MG Yeni HS Fiyat Listesi Kasım 2025

MG Yeni HS Fiyat Listesi Kasım 2025
  • Yeni HS Benzin - 2.639.000 TL I Stoklarla Sınırlı Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 2.380.000 TL

MG7 Passion Fiyat Listesi Kasım 2025

MG7 Passion Fiyat Listesi Kasım 2025
  • MG7 Passion Benzin - 2.825.000 TL

MG7 Excellence Fiyat Listesi Kasım 2025

MG7 Excellence Fiyat Listesi Kasım 2025

  • MG7 Excellence Benzin - 3.065.000 TL I Nakit İndirimli Anahtar Teslim Satış Fiyatı: 2.885.000 TL

  • MG7 Excellence Red Edition Benzin - 3.170.000 TL I Nakit İndirimli Anahtar Teslim Satış Fiyatı: 2.995.000 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın