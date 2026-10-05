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Araç Ücretlerine Dev Zam Geliyor! Rakam Ortaya Çıktı

Araç Ücretlerine Dev Zam Geliyor! Rakam Ortaya Çıktı

Zam otomobil
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
05.10.2026 - 13:17
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Yeni yıl yaklaşırken otomobil sahiplerinin bütçesini zorlayacak bir masraf kalemi daha gündeme geldi. Gazeteci Olcay Aydilek'in paylaştığı hesaplamaya göre araç muayene ve egzoz gazı emisyon ölçüm ücretlerine 2027'de yüzde 28 oranında zam yapılması bekleniyor. Bu durumda otomobil muayenesi 3.288 liradan 4.208 liraya, egzoz ölçümü ise 460 liradan 589 liraya çıkacak.

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Araç muayene ücretlerine dev zam geliyor!

Araç muayene ücretlerine dev zam geliyor!

Ücret artışının arkasında, her yıl enflasyon ve ekonomik göstergeler dikkate alınarak belirlenen yeniden değerleme oranı bulunuyor. Vergi, harç ve pek çok resmi ücretin artışı da bu orana bağlı olduğu için rakam her yıl sonunda milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Aydilek'in sosyal medya hesabından paylaştığı tabloya göre 2027 için öngörülen oran yüzde 28 seviyesinde.

Bu oranın kesinleşmesi halinde otomobil muayene ücreti 920 liralık artışla 3 bin 288 liradan 4 bin 208 liraya yükselecek. Egzoz gazı emisyon ölçümünde ise artış 129 lira olacak ve ölçüm ücreti 460 liradan 589 liraya çıkacak.

Her iki işlemi yaptırmak zorunda olan bir otomobil sahibi için toplam fatura 3 bin 748 liradan 4 bin 797 liraya çıkıyor. Yani tek bir araç için cepten çıkacak ek para bin 49 lirayı buluyor.

Muayene tarihi yılbaşından sonraya kalan sürücüler yeni tarifeyle ödeme yapacak.

Muayene tarihi yılbaşından sonraya kalan sürücüler yeni tarifeyle ödeme yapacak.

Yeni ücretlerin yılbaşıyla birlikte uygulamaya girmesi bekleniyor. Bu da muayene günü ocak ayı ve sonrasına denk gelen araç sahiplerinin zamlı tarifeyle karşılaşacağı anlamına geliyor.

Önceki yıllarda da zam dönemlerinde, aralık ayının son haftalarında muayene istasyonlarında uzun kuyruklar oluşmuştu. Muayene süresi yaklaşan pek çok sürücü, eski fiyattan yararlanmak için randevusunu yıl sonundan önceye çekmeyi tercih etmişti. Bu yıl da benzer bir yoğunluk yaşanması sürpriz olmayacak.

Kesin rakamlar ise yeniden değerleme oranının resmi olarak ilan edilmesiyle netlik kazanacak. Oranın beklentinin altında ya da üzerinde açıklanması, muayene ve emisyon ölçüm tarifelerini de doğrudan etkileyecek.

Akaryakıt, sigorta ve bakım giderleriyle zaten zorlanan araç sahipleri için muayene ve egzoz ölçümündeki bu artış, yeni yılın bütçesine eklenecek bir kalem daha olacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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