Araç Ücretlerine Dev Zam Geliyor! Rakam Ortaya Çıktı
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Yeni yıl yaklaşırken otomobil sahiplerinin bütçesini zorlayacak bir masraf kalemi daha gündeme geldi. Gazeteci Olcay Aydilek'in paylaştığı hesaplamaya göre araç muayene ve egzoz gazı emisyon ölçüm ücretlerine 2027'de yüzde 28 oranında zam yapılması bekleniyor. Bu durumda otomobil muayenesi 3.288 liradan 4.208 liraya, egzoz ölçümü ise 460 liradan 589 liraya çıkacak.
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Araç muayene ücretlerine dev zam geliyor!
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Muayene tarihi yılbaşından sonraya kalan sürücüler yeni tarifeyle ödeme yapacak.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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