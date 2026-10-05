Araç Ücretlerine Dev Zam Geliyor! Rakam Ortaya Çıktı

Ücret artışının arkasında, her yıl enflasyon ve ekonomik göstergeler dikkate alınarak belirlenen yeniden değerleme oranı bulunuyor. Vergi, harç ve pek çok resmi ücretin artışı da bu orana bağlı olduğu için rakam her yıl sonunda milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Aydilek'in sosyal medya hesabından paylaştığı tabloya göre 2027 için öngörülen oran yüzde 28 seviyesinde.

Bu oranın kesinleşmesi halinde otomobil muayene ücreti 920 liralık artışla 3 bin 288 liradan 4 bin 208 liraya yükselecek. Egzoz gazı emisyon ölçümünde ise artış 129 lira olacak ve ölçüm ücreti 460 liradan 589 liraya çıkacak.

Her iki işlemi yaptırmak zorunda olan bir otomobil sahibi için toplam fatura 3 bin 748 liradan 4 bin 797 liraya çıkıyor. Yani tek bir araç için cepten çıkacak ek para bin 49 lirayı buluyor.