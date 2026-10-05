175 Bin Kazayı İnceleyen Araştırma Açıkladı: En Güvenli ve En Riskli Araç Renkleri Belli Oldu
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Avustralya'daki Monash Üniversitesi'nin kaza araştırma merkezi, araç rengi ile trafik kazası riski arasındaki ilişkiyi inceledi. 17 yıllık polis kayıtlarına dayanan çalışmada bazı renklerin beyaza kıyasla daha yüksek kaza riskiyle ilişkilendirildiği görüldü. Peki en güvenli ve en riskli renkler hangileri?
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Monash Üniversitesi araştırmacıları, iki Avustralya eyaletinde 17 yıl boyunca kaydedilen kazaları araç rengi açısından inceledi.
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Beyaza kıyasla en yüksek risk siyah araçlarda görüldü; gri, gümüş, mavi ve kırmızı onu izledi.
Uzmanlar renk farkının tek başına belirleyici olmadığını, sürücü davranışının çok daha önemli olduğunu vurguluyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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