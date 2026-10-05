article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
175 Bin Kazayı İnceleyen Araştırma Açıkladı: En Güvenli ve En Riskli Araç Renkleri Belli Oldu

175 Bin Kazayı İnceleyen Araştırma Açıkladı: En Güvenli ve En Riskli Araç Renkleri Belli Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
05.10.2026 - 08:57
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Avustralya'daki Monash Üniversitesi'nin kaza araştırma merkezi, araç rengi ile trafik kazası riski arasındaki ilişkiyi inceledi. 17 yıllık polis kayıtlarına dayanan çalışmada bazı renklerin beyaza kıyasla daha yüksek kaza riskiyle ilişkilendirildiği görüldü. Peki en güvenli ve en riskli renkler hangileri?

Detaylar 👇

Kaynak: 1, 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Monash Üniversitesi araştırmacıları, iki Avustralya eyaletinde 17 yıl boyunca kaydedilen kazaları araç rengi açısından inceledi.

Monash Üniversitesi araştırmacıları, iki Avustralya eyaletinde 17 yıl boyunca kaydedilen kazaları araç rengi açısından inceledi.

Monash Üniversitesi Kaza Araştırma Merkezi'nin (MUARC) 2007'de yayımladığı rapor, Victoria ve Batı Avustralya eyaletlerinde 1987 ile 2004 yılları arasında polise bildirilen kazaları kapsıyor. İncelemeye ölümle, yaralanmayla ya da aracın çekilmesiyle sonuçlanan 175 binden fazla kaza kaydı dahil edildi.

Araştırmacılar, araç renklerini görünürlük düzeylerine göre değerlendirdi ve her rengin kaza riskini beyaz araçlarla karşılaştırdı. Çalışma, araç rengi ile kaza riski arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunduğunu ortaya koydu.

Beyaza kıyasla en yüksek risk siyah araçlarda görüldü; gri, gümüş, mavi ve kırmızı onu izledi.

Beyaza kıyasla en yüksek risk siyah araçlarda görüldü; gri, gümüş, mavi ve kırmızı onu izledi.

Rapora göre siyah araçların kaza riski beyaz araçlara kıyasla yüzde 12 daha yüksek çıktı. Bunu yüzde 11 ile gri, yüzde 10 ile gümüş, yüzde 7 ile mavi ve kırmızı takip etti. Yeşil renk de beyaza göre daha riskli renkler arasında yer aldı.

Fark en çok gündüz saatlerinde belirgin hale geldi. Bu saatlerde söz konusu renklerin riski beyaza göre yaklaşık yüzde 10'a kadar artıyordu. Araştırmacılar, görünürlüğü düşük renklerin daha ağır kazalarla da ilişkili olabileceğini belirtiyor.

Uzmanlar renk farkının tek başına belirleyici olmadığını, sürücü davranışının çok daha önemli olduğunu vurguluyor.

Uzmanlar renk farkının tek başına belirleyici olmadığını, sürücü davranışının çok daha önemli olduğunu vurguluyor.

Raporda hiçbir rengin beyazdan istatistiksel olarak daha güvenli olmadığı, bazı renklerin ise beyazdan ayırt edilemeyecek düzeyde benzer risk taşıdığı kaydedildi. Dolayısıyla beyaz, araştırmanın en düşük riskli referans rengi olarak öne çıkıyor.

Dönemin Yol Güvenliği Merkezi uzmanlarından Dr. Soames Job, koyu renkli araç kullanmanın kaza riskini artırabileceğini ancak etkisinin sürücü davranışı kadar büyük olmadığını ifade ediyor. Hız limitine uymak ve yorgun halde direksiyona geçmemek gibi alışkanlıkların, renk seçiminden çok daha belirleyici olduğu vurgulanıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın