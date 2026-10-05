175 Bin Kazayı İnceleyen Araştırma Açıkladı: En Güvenli ve En Riskli Araç Renkleri Belli Oldu

Rapora göre siyah araçların kaza riski beyaz araçlara kıyasla yüzde 12 daha yüksek çıktı. Bunu yüzde 11 ile gri, yüzde 10 ile gümüş, yüzde 7 ile mavi ve kırmızı takip etti. Yeşil renk de beyaza göre daha riskli renkler arasında yer aldı.

Fark en çok gündüz saatlerinde belirgin hale geldi. Bu saatlerde söz konusu renklerin riski beyaza göre yaklaşık yüzde 10'a kadar artıyordu. Araştırmacılar, görünürlüğü düşük renklerin daha ağır kazalarla da ilişkili olabileceğini belirtiyor.