Hollanda Polisi Yolda Telefon Kullanan Sürücülere Otobüsten Ceza Kesti

Hollanda'da polis, otoyollarda yolcu otobüsü ve sivil araçlarla yaptığı denetimde direksiyon başında telefon kullanan ve hız yapan yaklaşık 100 sürücüye ceza kesti. Telefon kullanımının cezası 440 euro olarak uygulanıyor. Denetimde dört sürücünün ehliyetine de el konuldu.

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Kaynak: Omroep Gelderland