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Hollanda Polisi Yolda Telefon Kullanan Sürücülere Otobüsten Ceza Kesti

Hollanda Polisi Yolda Telefon Kullanan Sürücülere Otobüsten Ceza Kesti

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.10.2026 - 15:07
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Hollanda'da polis, otoyollarda yolcu otobüsü ve sivil araçlarla yaptığı denetimde direksiyon başında telefon kullanan ve hız yapan yaklaşık 100 sürücüye ceza kesti. Telefon kullanımının cezası 440 euro olarak uygulanıyor. Denetimde dört sürücünün ehliyetine de el konuldu.

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Kaynak: Omroep Gelderland

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Doğu Hollanda Polisi, çarşamba günü A1, A28 ve A50 otoyollarında otobüsten ve sivil araçlardan denetim yaptı.

Doğu Hollanda Polisi, çarşamba günü A1, A28 ve A50 otoyollarında otobüsten ve sivil araçlardan denetim yaptı.

Hollanda'nın Doğu Hollanda Polisi, çarşamba günü Gelderland ve Overijssel eyaletlerinde A1, A28 ve A50 otoyollarında denetim gerçekleştirdi. Yaklaşık 30 polis memuru, beyaz bir yolcu otobüsünden (touringcar) ve birkaç sivil araçtan otomobil ve kamyon sürücülerini gözlemledi.

Hız yapan, eller serbest olmadan telefonla konuşan ya da direksiyon başında mesajlaşan sürücüler cezaya çarptı. Hollanda'da trafikte dikkat dağıtan telefon kullanımının cezası 440 euro.

Denetimde yaklaşık 100 sürücüye ceza kesildi, dört sürücünün ehliyetine el konuldu.

Denetimde yaklaşık 100 sürücüye ceza kesildi, dört sürücünün ehliyetine el konuldu.

Denetim sonunda telefon kullanımı ya da hız nedeniyle yaklaşık 100 ceza kesildi. Dört ehliyete el konuldu. Bunlardan ikisi, hız sınırını en az saatte 50 kilometre aşan sürücülere aitti. Denetimde saatte 100 kilometre sınırının bulunduğu yolda 182 kilometre hızla giden sürücü tespit edildi.

Sürücülerin tepkisi de değişkendi. Bazıları hatasını kabul ederken bazıları sinirlendi.

Polis, amacın yalnızca ceza kesmek olmadığını, sürücülerin tehlikeyi fark etmesini de istediğini belirtiyor.

Polis, amacın yalnızca ceza kesmek olmadığını, sürücülerin tehlikeyi fark etmesini de istediğini belirtiyor.

Polis, cezaların tek amaç olmadığını, memurların sürücülerin dikkat dağıtmanın tehlikelerinin farkına varmasını ve kendi davranışlarıyla yüzleşmesini istediğini belirtti. Yüksek cezaların sürücü davranışını kalıcı olarak değiştirip değiştirmediğini belirlemenin ise zor olduğu ifade edildi.

Tehlike hesaplanabiliyor: Saatte 100 kilometre hızla giden bir araçta yalnızca 3 saniye telefona bakmak, yaklaşık 83 metre boyunca yola bakmadan ilerlemek anlamına geliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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