Hollanda Polisi Yolda Telefon Kullanan Sürücülere Otobüsten Ceza Kesti
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Hollanda'da polis, otoyollarda yolcu otobüsü ve sivil araçlarla yaptığı denetimde direksiyon başında telefon kullanan ve hız yapan yaklaşık 100 sürücüye ceza kesti. Telefon kullanımının cezası 440 euro olarak uygulanıyor. Denetimde dört sürücünün ehliyetine de el konuldu.
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Kaynak: Omroep Gelderland
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Doğu Hollanda Polisi, çarşamba günü A1, A28 ve A50 otoyollarında otobüsten ve sivil araçlardan denetim yaptı.
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Denetimde yaklaşık 100 sürücüye ceza kesildi, dört sürücünün ehliyetine el konuldu.
Polis, amacın yalnızca ceza kesmek olmadığını, sürücülerin tehlikeyi fark etmesini de istediğini belirtiyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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