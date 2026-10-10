Yapay Zekaya Güvenip Dağa Çıktı: 16 Yaşındaki Genç Uçurumun Dibinde Mahsur Kaldı

Gowryluk, cumartesi sabahı teleferikle Grouse Dağı'nın tepesine çıktı ve yukarı giderken Claude'dan yakındaki Crown Dağı'na gidip dönmesi için bir rota planlamasını istedi. Yaklaşık 2 bin fitlik yükseklik kazanımı gerektiren rota, zirvede Greater Vancouver, Fraser vadisi ve Capilano havzasını kapsayan 360 derecelik manzara sunuyor. Normalde yaklaşık sekiz saat süren yürüyüşün yeni başlayanlara göre olmadığı belirtiliyor.

Kapalı alanda tırmanış yapan genç, Crown Pass'tan inip Crater Slabs'e ve kayalarla dolu bir vadiye ilerledi. Bu sırada Claude'un tarifleri onu planlanan güzergahın dışına çıkardı.