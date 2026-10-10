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Yapay Zekaya Güvenip Dağa Çıktı: 16 Yaşındaki Genç Uçurumun Dibinde Mahsur Kaldı

Yapay Zekaya Güvenip Dağa Çıktı: 16 Yaşındaki Genç Uçurumun Dibinde Mahsur Kaldı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.10.2026 - 20:40
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Kanada'nın British Columbia eyaletinde bir genç, yapay zeka sohbet botu Claude'dan rota isteyerek dağ yürüyüşüne çıktı. Verilen yönlendirmeler 16 yaşındaki Bryce Vincent Gowryluk'u ip ve ekipman gerektiren dik bir kaya duvarının dibine götürdü ve genç helikopterle kurtarıldı.

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Kaynak: The Guardian

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16 yaşındaki Gowryluk, teleferikle çıktığı Grouse Dağı'ndan Crown Dağı'na gitmek için yapay zekadan rota planlamasını istedi.

16 yaşındaki Gowryluk, teleferikle çıktığı Grouse Dağı'ndan Crown Dağı'na gitmek için yapay zekadan rota planlamasını istedi.

Gowryluk, cumartesi sabahı teleferikle Grouse Dağı'nın tepesine çıktı ve yukarı giderken Claude'dan yakındaki Crown Dağı'na gidip dönmesi için bir rota planlamasını istedi. Yaklaşık 2 bin fitlik yükseklik kazanımı gerektiren rota, zirvede Greater Vancouver, Fraser vadisi ve Capilano havzasını kapsayan 360 derecelik manzara sunuyor. Normalde yaklaşık sekiz saat süren yürüyüşün yeni başlayanlara göre olmadığı belirtiliyor.

Kapalı alanda tırmanış yapan genç, Crown Pass'tan inip Crater Slabs'e ve kayalarla dolu bir vadiye ilerledi. Bu sırada Claude'un tarifleri onu planlanan güzergahın dışına çıkardı.

Rotadan sapan genç, ip ve ekipman gerektiren Widowmaker Arete'nin son kaya duvarında mahsur kaldı.

Rotadan sapan genç, ip ve ekipman gerektiren Widowmaker Arete'nin son kaya duvarında mahsur kaldı.

Gowryluk, yaklaşık 1.700 fitlik bir duvar olan Widowmaker Arete'nin son kaya duvarının dibine ulaştı. Bu güzergahın ip, kam gibi ekipmanlar ve net bir tırmanma planı gerektirdiği belirtiliyor. Tırmanırken arazinin çok dik olduğunu fark eden genç, uçurumun dibinde mahsur kaldığını anladı. Önce annesini, ardından acil servisleri aradı.

Polis, North Shore Rescue ekibini bilgilendirdi. Ekip bir helikopter gönderdi, ancak genç kaya yüzeyine çok yakın olduğu için pervaneler nedeniyle inilemedi. Bunun üzerine iki kurtarma ekibi üyesi helikopterden aşağı sarkıtılarak gence ulaştı ve onu yukarı çekti. Gowryluk, Cleveland Barajı yakınındaki kurtarma üssüne götürüldü.

Kurtarma ekibi yetkilisi, dağçıların yapay zekanın yönlendirmelerine kör körüne güvenmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

Kurtarma ekibi yetkilisi, dağçıların yapay zekanın yönlendirmelerine kör körüne güvenmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

Kurtarma ekibi, gencin planladığı rotadan çok uzakta olduğunu belirtti. Olayın yapay zeka nedeniyle yolunu kaybeden ilk yürüyüşçü vakası olduğu tahmin edilirken, bölgede dijital haritaların yol açtığı benzer olaylar da yaşanıyor. Temmuz ayında üç kişi, Google Maps'in yaklaşık 14 saat süren Howe Sound Crest Trail rotasını beş saat civarında göstermesi üzerine kurtarılmıştı.

Arama yöneticisi Paul Markey, gencin kafa lambası, iyi kıyafetler, bot ve yedek yiyeceği bulunduğunu, yürüyüş için iyi donanımlı olduğunu ancak kaya tırmanışına hazırlıklı ve donanımlı olmadığını söyledi. Markey, elektronik uygulamaların harita ve pusula bilgisinin yerini tutmadığını vurgulayarak yapay zekayı rota planlamada tek başına kullanmamanın önemine dikkat çekti.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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