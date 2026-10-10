Yapay Zekaya Güvenip Dağa Çıktı: 16 Yaşındaki Genç Uçurumun Dibinde Mahsur Kaldı
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Kanada'nın British Columbia eyaletinde bir genç, yapay zeka sohbet botu Claude'dan rota isteyerek dağ yürüyüşüne çıktı. Verilen yönlendirmeler 16 yaşındaki Bryce Vincent Gowryluk'u ip ve ekipman gerektiren dik bir kaya duvarının dibine götürdü ve genç helikopterle kurtarıldı.
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Kaynak: The Guardian
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16 yaşındaki Gowryluk, teleferikle çıktığı Grouse Dağı'ndan Crown Dağı'na gitmek için yapay zekadan rota planlamasını istedi.
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Rotadan sapan genç, ip ve ekipman gerektiren Widowmaker Arete'nin son kaya duvarında mahsur kaldı.
Kurtarma ekibi yetkilisi, dağçıların yapay zekanın yönlendirmelerine kör körüne güvenmemesi gerektiği uyarısında bulundu.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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