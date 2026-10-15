Bebeğinin Saç Teliyle Başladığı Hobisi Gelir Kapısına Dönüştü: "Çok Talep Oluyor"
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Eskişehir'de yaşayan 26 yaşındaki Esma Nur Uyan, 6 aylık bebeğinin doğumunun ardından iş hayatına ara verdi. Bebeğinin ilk saç tellerinden kendine bilezik yapan genç anne, hobi olarak başladığı takı yapımını gelir kapısına dönüştürdü. Sevdiklerinden kalan saç tellerini, sakalı ya da kabir toprağını epoksi boncukların içine yerleştirerek özel takılara çeviriyor.
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Kaynak: İHA
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Bebeğinin ilk saç telinden kendine bilezik yapan Uyan, hobisini işe dönüştürdü.
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Sevdiklerinden kalan saç teli, sakal ve kabir toprağı epoksi boncukların içine yerleştiriliyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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