Bebeğinin Saç Teliyle Başladığı Hobisi Gelir Kapısına Dönüştü: "Çok Talep Oluyor"

Uyan, sevdiklerine ait saç tellerini, sakal ya da kabir toprağı gibi manevi değeri olan parçaları epoksi boncukların içine yerleştirerek özel takılara dönüştürüyor. Müşteriler saç tellerini kargoyla gönderiyor, Uyan işi tamamlayıp ürünü yine kargoyla geri yolluyor.

Üretim, boncuğa saç yerleştirme, epoksiyle doldurma, 24 saat kürleşme ve parlatma ile zımparalama adımlarından oluşuyor. Toplam süre yaklaşık 24 saat. Uyan, işin çok meşakkatli ve hiç kolay olmadığını söylüyor. Buna rağmen ürünlere çok talep olduğunu ve yoğun ilgi duyulduğunu belirtiyor. Genç anne, önlerinde hiçbir zaman engel olmadığını ifade ediyor.