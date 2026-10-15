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Bebeğinin Saç Teliyle Başladığı Hobisi Gelir Kapısına Dönüştü: "Çok Talep Oluyor"

Bebeğinin Saç Teliyle Başladığı Hobisi Gelir Kapısına Dönüştü: "Çok Talep Oluyor"

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 23:49
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Eskişehir'de yaşayan 26 yaşındaki Esma Nur Uyan, 6 aylık bebeğinin doğumunun ardından iş hayatına ara verdi. Bebeğinin ilk saç tellerinden kendine bilezik yapan genç anne, hobi olarak başladığı takı yapımını gelir kapısına dönüştürdü. Sevdiklerinden kalan saç tellerini, sakalı ya da kabir toprağını epoksi boncukların içine yerleştirerek özel takılara çeviriyor.

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Kaynak: İHA 

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Bebeğinin ilk saç telinden kendine bilezik yapan Uyan, hobisini işe dönüştürdü.

Bebeğinin ilk saç telinden kendine bilezik yapan Uyan, hobisini işe dönüştürdü.

Esma Nur Uyan, 6 aylık bebeğinin doğumundan sonra iş hayatını bıraktı. Evde hobi olarak takı yapmaya başlayan genç anne, 'Öncelikle bir hobi olarak başladım' diyor. Bebeğinin ilk saç tellerinden kendine bir bilezik yaparak bu işi geliştirdi.

Ürünlerini sosyal medya hesapları üzerinden satan Uyan, Türkiye'nin birçok şehrinden sipariş alıyor. Sipariş sayısını saymadığını, talebin oldukça fazla olduğunu belirtiyor. Haberde ürün fiyatı veya gelir tutarı belirtilmedi.

Sevdiklerinden kalan saç teli, sakal ve kabir toprağı epoksi boncukların içine yerleştiriliyor.

Sevdiklerinden kalan saç teli, sakal ve kabir toprağı epoksi boncukların içine yerleştiriliyor.

Uyan, sevdiklerine ait saç tellerini, sakal ya da kabir toprağı gibi manevi değeri olan parçaları epoksi boncukların içine yerleştirerek özel takılara dönüştürüyor. Müşteriler saç tellerini kargoyla gönderiyor, Uyan işi tamamlayıp ürünü yine kargoyla geri yolluyor.

Üretim, boncuğa saç yerleştirme, epoksiyle doldurma, 24 saat kürleşme ve parlatma ile zımparalama adımlarından oluşuyor. Toplam süre yaklaşık 24 saat. Uyan, işin çok meşakkatli ve hiç kolay olmadığını söylüyor. Buna rağmen ürünlere çok talep olduğunu ve yoğun ilgi duyulduğunu belirtiyor. Genç anne, önlerinde hiçbir zaman engel olmadığını ifade ediyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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