Kuzey Amerika'dan Geldi Balıkesir'e Yerleşti: 'Süper Meyve' Köylünün Yeni Gelir Kapısı Oldu
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Balıkesir'in Balya ilçesinde, Kuzey Amerika'dan gelen bir meyve köylülerin yüzünü güldürdü. Kayalar Mahallesi'ndeki bahçede dallar mor-siyah tanelerle doldu, hasada Balya Kaymakamı Murathan Cebeci de katıldı. Dünyada 'süper meyve' olarak anılan aronya, alternatif ürün arayan bölge çiftçileri için yeni bir gelir kapısı olarak görülüyor.
Kaynak: İHA
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Kayalar Mahallesi'ndeki 13 dekarlık bahçeden olumlu sonuç alındı
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Kuzey Amerika kökenli aronya son yıllarda Türkiye'de yayılıyor
Reçelden kurutulmuş meyveye kadar pek çok üründe kullanılıyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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