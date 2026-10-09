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Kuzey Amerika'dan Geldi Balıkesir'e Yerleşti: 'Süper Meyve' Köylünün Yeni Gelir Kapısı Oldu

Kuzey Amerika'dan Geldi Balıkesir'e Yerleşti: 'Süper Meyve' Köylünün Yeni Gelir Kapısı Oldu

Balıkesir
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 10:56
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Balıkesir'in Balya ilçesinde, Kuzey Amerika'dan gelen bir meyve köylülerin yüzünü güldürdü. Kayalar Mahallesi'ndeki bahçede dallar mor-siyah tanelerle doldu, hasada Balya Kaymakamı Murathan Cebeci de katıldı. Dünyada 'süper meyve' olarak anılan aronya, alternatif ürün arayan bölge çiftçileri için yeni bir gelir kapısı olarak görülüyor.

Kaynak: İHA

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Kayalar Mahallesi'ndeki 13 dekarlık bahçeden olumlu sonuç alındı

Kayalar Mahallesi'ndeki 13 dekarlık bahçeden olumlu sonuç alındı

Balya'nın kırsalındaki Kayalar ve Değirmendere mahallelerinde aronya dikimi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün öncülüğünde yapıldı. Fidanların bölgenin toprağına ve iklimine uyum sağlayıp sağlamayacağı merak konusuydu; bu sezon alınan sonuç ise üreticileri sevindirdi.

Hasat etkinliği, Kayalar Mahallesi'nde aronya yetiştiren Göksel Kanat'ın bahçesinde düzenlendi. Balya İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Göçer'in verdiği bilgiye göre Kanat, 13 dekarlık alana aronya dikti. Kaymakam Murathan Cebeci, Göçer ve mahalle sakinleriyle birlikte dallardaki koyu renkli taneleri kovalara topladı; Kanat'tan da bakım süreci ve üretimin aşamaları hakkında bilgi aldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada Kanat'ın, ilçede katma değeri yüksek ürünlerin çeşitlenmesine katkı sunduğu vurgulandı. Aronya ya da başka alternatif ürünler yetiştirmek isteyen çiftçilerin ayrıntılı bilgi için Balya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurabileceği de belirtildi.

Kuzey Amerika kökenli aronya son yıllarda Türkiye'de yayılıyor

Kuzey Amerika kökenli aronya son yıllarda Türkiye'de yayılıyor

Aronya, anavatanı Kuzey Amerika'nın doğusu olan ve genellikle bir buçuk ila üç metre boyunda kalan çalı formunda bir bitki. Soğuğa dayanıklı olması nedeniyle Avrupa'da, özellikle Polonya'da geniş alanlarda yetiştiriliyor. Türkiye'de ise üretimi son yıllarda yaygınlaşmaya başladı.

Küçük, koyu mor ve siyaha çalan taneleri ilk bakışta yaban mersinini andırıyor. Ancak tadı oldukça buruk; ağızda bıraktığı kekremsi his nedeniyle çoğunlukla işlenerek tüketiliyor. Yüksek antioksidan içeriği sayesinde dünya genelinde 'süper meyve' olarak anılıyor.

Reçelden kurutulmuş meyveye kadar pek çok üründe kullanılıyor

Reçelden kurutulmuş meyveye kadar pek çok üründe kullanılıyor

Aronya taze olarak yenebildiği gibi meyve suyu, reçel, marmelat ve kurutulmuş meyve olarak da değerlendiriliyor; farklı gıda ve içecek ürünlerinin yapımında da kullanılıyor. Bu geniş kullanım alanı, meyveyi üretici açısından cazip hale getiriyor. Hasat edilen ürün yalnızca taze satışa bağlı kalmıyor, işlenerek yıl boyunca pazara sunulabiliyor.

Balya'daki yetkililer de aronya yetiştiriciliğini, tarlalardaki ürün çeşitliliğini artırmak ve çiftçilere yeni gelir kaynakları yaratmak açısından önemli bir adım olarak görüyor. Kayalar'daki bahçeden alınan olumlu sonuç, alternatif ürün arayan bölge üreticileri için örnek oluşturuyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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