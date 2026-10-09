Kuzey Amerika'dan Geldi Balıkesir'e Yerleşti: 'Süper Meyve' Köylünün Yeni Gelir Kapısı Oldu

Aronya, anavatanı Kuzey Amerika'nın doğusu olan ve genellikle bir buçuk ila üç metre boyunda kalan çalı formunda bir bitki. Soğuğa dayanıklı olması nedeniyle Avrupa'da, özellikle Polonya'da geniş alanlarda yetiştiriliyor. Türkiye'de ise üretimi son yıllarda yaygınlaşmaya başladı.

Küçük, koyu mor ve siyaha çalan taneleri ilk bakışta yaban mersinini andırıyor. Ancak tadı oldukça buruk; ağızda bıraktığı kekremsi his nedeniyle çoğunlukla işlenerek tüketiliyor. Yüksek antioksidan içeriği sayesinde dünya genelinde 'süper meyve' olarak anılıyor.