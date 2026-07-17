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Eşi Harçlık Vermediği İçin Fazladan Alışveriş Yaptırıp Aldığı Ürünleri İade Ederek Para Biriktiren Kadın

Eşi Harçlık Vermediği İçin Fazladan Alışveriş Yaptırıp Aldığı Ürünleri İade Ederek Para Biriktiren Kadın

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
17.07.2026 - 15:22
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Halk arasında 'altın bileziğini almak' diye bir söyleyiş vardır. Bu söze göre, altın bilezik bir kişinin kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayan işidir. Özellikle kadınlara, küçük yaşlardan itibaren 'önce kendi altın bileziğinizi alın' denir.

Söz konusu konu, bir kadının paylaşımıyla yeniden gündemimize geldi. Kadın, eşinin kendisine harçlık vermediğini söyleyerek kendi geliştirdiği yöntemi paylaştı.

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Öncelikle sizi videoya alalım:

Kadın, paylaştığı videoda eşinin harçlık vermediğini söyledi ve kendi geliştirdiği yöntemi paylaştı. eşine marketten fazla ürün aldırıp daha sonra ondan habersiz bu ürünleri iade edin kadın, kazandığı paraları da biriktirdi. Biriktirdiği paraları da kendi için değil, kızlarının geleceği için biriktirdiğini söyledi. 'Kimseye muhtaç olmadan kendi sermayemi böyle kurdum' diyen kadına, sosyal medya ahalisinden yorum yağdı.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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