Eşi Harçlık Vermediği İçin Fazladan Alışveriş Yaptırıp Aldığı Ürünleri İade Ederek Para Biriktiren Kadın

Halk arasında 'altın bileziğini almak' diye bir söyleyiş vardır. Bu söze göre, altın bilezik bir kişinin kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayan işidir. Özellikle kadınlara, küçük yaşlardan itibaren 'önce kendi altın bileziğinizi alın' denir.

Söz konusu konu, bir kadının paylaşımıyla yeniden gündemimize geldi. Kadın, eşinin kendisine harçlık vermediğini söyleyerek kendi geliştirdiği yöntemi paylaştı.