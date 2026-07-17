Günlük Hayatın Koşuşturmacasında Kendini Aksatmak İstemeyenlere 11 Kahve Önerisi
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Gün bazen alarmın üçüncü kez ertelenmesiyle başlar bazen de ben bu çantaya ne koyacaktım sorusuyla. İş, okul, ev, toplantı, trafik, market derken insan bazen kendini yapılacaklar listesinin arasında kaybedebiliyor. Tüm bu koşuşturmaların arasında sana iyi gelecek ve kısa bir oh be dedirtecek molanın kahramanı olan kahve önerileriyle geldik. Hadi birlikte keşfedelim.
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1. Sabah ben daha açılmadım diyenlere klasik filtre kahve iyi gelir.
2. Vaktin azsa espresso tam sana göre!
3. Sert kahveyle arana biraz mesafe koymak istiyorsan latte seni üzmez.
4. Kahvem sade olsun ama espresso kadar sert gelmesin diyorsan americano iyi seçim.
5. Kahve molan biraz keyifli görünsün istiyorsan cappuccino sahneye çıkar.
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6. Kahve içeyim ama midemle de kavga etmeyeyim diyorsan cold brew deneyebilirsin.
7. Tatlı isteği kapıyı çaldıysa mocha küçük bir kaçamak gibi gelir.
8. Kısa ama keyifli bir mola istiyorsan Türk kahvesi her zaman yerini korur.
9. Kahve tadını daha yoğun hissetmek istiyorsan Flat White'a bir şans verebilirsin
10. Tatlı, soğuk ve keyifli bir mola arıyorsan Frappuccino tam o anın içeceği olabilir.
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11. Kahvemde hem süt olsun hem karakter olsun diyorsan macchiato iyi bir tercih olabilir.
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İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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