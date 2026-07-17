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Günlük Hayatın Koşuşturmacasında Kendini Aksatmak İstemeyenlere 11 Kahve Önerisi

etiket Günlük Hayatın Koşuşturmacasında Kendini Aksatmak İstemeyenlere 11 Kahve Önerisi

Nida Ataman
Nida Ataman - Onedio Üyesi
17.07.2026 - 16:00
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Gün bazen alarmın üçüncü kez ertelenmesiyle başlar bazen de ben bu çantaya ne koyacaktım sorusuyla. İş, okul, ev, toplantı, trafik, market derken insan bazen kendini yapılacaklar listesinin arasında kaybedebiliyor. Tüm bu koşuşturmaların arasında sana iyi gelecek ve kısa bir oh be dedirtecek molanın kahramanı olan kahve önerileriyle geldik. Hadi birlikte keşfedelim.

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1. Sabah ben daha açılmadım diyenlere klasik filtre kahve iyi gelir.

Filtre kahve, sade ve dengeli tadıyla güne temiz bir başlangıç yapmak isteyenler için güzel bir seçenektir. Özellikle sabah saatlerinde uzun uzun kahve keyfi yapmak isteyenlerin favorisi olabilir. Yoğun aroması sayesinde hem kahve içtiğini hissettirir hem de gereksiz süslemelere ihtiyaç duymaz. Yanına küçük bir kahvaltı eklediğinde ise gün başlasın bakalım havası kendiliğinden gelir.

2. Vaktin azsa espresso tam sana göre!

Sabah evden çıkmana dakikalar kaldıysa ve uzun uzun kahve içecek zamanın yoksa espresso iyi bir kurtarıcı olabilir. Küçük fincanda gelir ama ben buradayım demeyi gayet iyi bilir. Sert kahve tadını seviyorsan kısa bir molada işini görebilir. Yalnız aç karnına çok sert gelebileceği için yanında küçük bir şeyler atıştırmak iyi fikir olabilir.

3. Sert kahveyle arana biraz mesafe koymak istiyorsan latte seni üzmez.

Kahve içmek istiyorsun ama aynı zamanda beni sabah sabah sarsmasın diyorsan latte güzel bir orta yol olabilir. Sütlü yapısı sayesinde içimi daha yumuşaktır ve kahve tadını daha sakin bir şekilde hissettirir. Özellikle işe başlarken, derse otururken ya da bilgisayar karşısında güne ısınırken iyi gider. Kısacası latte, günün tamam, panik yok diyen tarafıdır.

4. Kahvem sade olsun ama espresso kadar sert gelmesin diyorsan americano iyi seçim.

Americano, sade kahve seven ama espressoyu fazla yoğun bulanlar için güzel bir alternatif olabilir. Sıcak suyla açıldığı için daha uzun içimli ve dengeli bir kahve deneyimi sunar. Ofiste, evde ya da dışarıda yürürken rahatça içilebilir. Şeker ya da aroma eklemeden kahve tadını almak isteyenlere de gayet iyi eşlik eder.

5. Kahve molan biraz keyifli görünsün istiyorsan cappuccino sahneye çıkar.

Bazen insanın sadece kahveye değil kahvenin üstündeki o köpüklü mutluluğa da ihtiyacı olur. Cappuccino tam olarak böyle zamanlarda iyi gider. Çok ağır olmayan sütlü yapısı ve köpüğüyle klasik ama keyifli bir mola hissi verir. Sabah ile öğle arası biraz durup kendime geleyim dediğin anlara güzel yakışır.

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6. Kahve içeyim ama midemle de kavga etmeyeyim diyorsan cold brew deneyebilirsin.

Cold brew, uzun sürede soğuk suyla demlendiği için daha yumuşak içimli bir kahve alternatifi olabilir. Özellikle asiditesi daha düşük hissedilen kahveleri sevenler için iyi bir tercihtir. Sade içebilir, süt ekleyebilir ya da bol buzla ferah bir hale getirebilirsin. Yoğun günlerde ağır gelmeyen ama kahve keyfini de kaçırmayan bir seçenek arıyorsan aklında bulunsun.

7. Tatlı isteği kapıyı çaldıysa mocha küçük bir kaçamak gibi gelir.

Günün ortasında bir anda bir tatlı olsa da yesek düşüncesi geldiyse mocha seni anlayabilir. Kahve ve çikolata tadını bir araya getirdiği için klasik kahve molasını daha tatlı bir hale getirir. Tabii burada ölçüyü kaçırmamak önemli çünkü bazı mochalar kahveden çok tatlı gibi davranabiliyor.

8. Kısa ama keyifli bir mola istiyorsan Türk kahvesi her zaman yerini korur.

8. Kısa ama keyifli bir mola istiyorsan Türk kahvesi her zaman yerini korur.

Günün içinde kısa bir ara vermek istiyorsan Türk kahvesi zaten vazgeçilmezimiz, favorimiz. O tanıdık kokusu, sohbeti ve ritüeliyle her seferinde aynı keyfi verir. Yoğun günlerde kendine ayırdığın o birkaç dakikalık Türk kahvesi molası insanın içini hemen yumuşatır.

9. Kahve tadını daha yoğun hissetmek istiyorsan Flat White'a bir şans verebilirsin

Latte seviyor ama kahve tadı biraz daha belirgin olsun istiyorsan flat white hoşuna gidebilir. Daha az köpük, daha yoğun kahve aromasıyla özellikle sabah saatlerinde güzel bir tercih olur. Ne espresso kadar sert ne de latte kadar yumuşak tam ortasında dengeli bir seçenek diyebiliriz.

10. Tatlı, soğuk ve keyifli bir mola arıyorsan Frappuccino tam o anın içeceği olabilir.

Bazen insan kahve içmek ister ama aynı zamanda biraz da tatlı gibi olsun diye düşünür ya işte Frappuccino tam o ruh haline oynar. Buzlu, kremamsı ve genelde aromalı olduğu için özellikle sıcak havalarda çok keyifli gider. Yoğun bir günün ortasında kısa bir kaçamak yapmak istiyorsan güzel bir seçenek olabilir. Sadece şeker ve krema oranı yüksek olabileceği için bunu her günkü kahveden çok arada gelen küçük ödül gibi düşünmek daha mantıklı olur.

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11. Kahvemde hem süt olsun hem karakter olsun diyorsan macchiato iyi bir tercih olabilir.

Sütlü kahve seviyor ama kahve tadı tamamen kaybolmasın istiyorsan macchiato güzel bir ara yol sunar. Espresso bazlı olduğu için kahvenin o net tadını hissettirir, süt dokunuşu da içimi biraz yumuşatır. Özellikle latte güzel ama bazen fazla sakin kalıyor diyenlere iyi gelebilir. Kısa ama keyifli bir mola aradığında macchiato fincanda küçük bir enerji toparlanması gibi olur.

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Nida Ataman
Nida Ataman
Onedio Üyesi
İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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