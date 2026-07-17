Günlük Hayatın Koşuşturmacasında Kendini Aksatmak İstemeyenlere 11 Kahve Önerisi

Bazen insan kahve içmek ister ama aynı zamanda biraz da tatlı gibi olsun diye düşünür ya işte Frappuccino tam o ruh haline oynar. Buzlu, kremamsı ve genelde aromalı olduğu için özellikle sıcak havalarda çok keyifli gider. Yoğun bir günün ortasında kısa bir kaçamak yapmak istiyorsan güzel bir seçenek olabilir. Sadece şeker ve krema oranı yüksek olabileceği için bunu her günkü kahveden çok arada gelen küçük ödül gibi düşünmek daha mantıklı olur.